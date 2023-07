Hama - nowe ładowarki GaN o mocy 30 W i 45 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka, specjalizująca się m.in. we wszelkich akcesoriach do zasilania energią różnego rodzaju sprzętów, uzupełniła portfolio nowoczesnych ładowarek GaN. Do wcześniejszych modeli o mocy 65 i 45 W dołączyła teraz wersja o mocy 30 W, mogącą się pochwalić tym samym zestawem funkcjonalności. Dodajmy dla wyjaśnienia, że GaN to skrót od azotku galu - półprzewodnika używanego przy produkcji tranzystorów w miejsce tradycyjnie stosowanego krzemu. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać sporo mocy w obudowie o niewielkich gabarytach, prawie bez wydzielania ciepła. W praktyce przekłada się to na znacznie sprawniejszy transfer energii i mniejsze jej straty. Szacunki mówią, że dla tej samej objętości moc wyjściowa ładowarki opartej na azotku galu może być nawet trzy razy większa od klasycznej alternatywy.







Ładowarka sieciowa Hama GaN o mocy 30 W nie stanowi pod tym względem wyjątku. Głębokość korpusu wynosi 3.1 cm, szerokość 3.4 cm, a wysokość 2.9 cm. Z grubsza jest mniejsza od konwencjonalnych ładowarek aż o 60 proc. Ten model korzysta z dwóch technologii przyspieszających ładowanie - Qualcomm i Power Delivery. Qualcomm Quick Charge 3.0 (oczywiście kompatybilny z wcześniejszymi wersjami) pozwala na czterokrotnie szybsze ładowanie urządzeń mobilnych w porównaniu z ładowarkami pozbawionymi tej funkcji. W zasięgu użytkownika jest nawet błyskawiczne zasilanie smartfonu do poziomu 60 proc. w 30 min. Z kolei Power Delivery umożliwia najwydajniejsze i jednocześnie bezpieczne ładowanie urządzenia nawet do 5 razy szybciej. Inteligentny chip automatycznie rozpoznaje i ładuje podłączony sprzęt prądem o odpowiednim napięciu oraz natężeniu. W dodatku za sprawą technologii GaN ładowarka oszczędza akumulator, wydłużając jego żywotność. Ładowarka wyposażona jest w obustronne złącze USB-C - oznaczone na zielono, a więc kontrastujące z białym kolorem całego urządzenia. Kupimy ją w cenie 99.90 PLN.





Jednocześnie wystartował już sezon wakacyjno-urlopowy, co dla wielu z nas oznacza częstsze wyjazdy autem, w których mamy schowanych sporo urządzeń mobilnych. Pamiętając o tym, Hama proponuje swoją kolejną nowość, czyli ładowarkę samochodową o mocy wyjściowej 45 W. To malutki, kruczoczarny adapter ładujący do zasilania smartfona lub tabletu poprzez gniazdo zapalniczki samochodowej. I w tym modelu nie mogło zabraknąć Qualcomm Quick Charge 3.0, a także Power Delivery. Dzięki temu nie musimy obawiać się o prędkość ładowania podpiętych gadżetów elektronicznych. Producent umieścił tu dwa porty USB-C: jeden o mocy 25 W, a drugi o mocy 20 W, co daje 45 W łącznej mocy. Pamiętajmy, że możemy zasilać energią dwa sprzęty jednocześnie. Zadbano również o umieszczenie w obudowie diody LED, wskazującej, czy ładowarka w danej chwili pracuje. Cena tej ładowarki samochodowej to 69.90 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Hama