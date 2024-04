Hama Colour 10 i 20 - Premiera dwóch power packów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HAMA wprowadza na rynek nową linię powerbanków Colour, które łączą w sobie dużą pojemność akumulatora (10000 i 20000 mAh), nowoczesną niebanalną stylistykę i funkcjonalność. Obie wersje dysponują złączami USB-C i A oraz diodami LED, występują też w kolorach zielonym, czerwonym i śliwkowym. Obiecują utrzymać nasz sprzęt mobilny naładowany i gotowy do działania w każdej sytuacji. Modele Colour 10 (pojemność 10000 mAh) i Colour 20 (20000 mAh) to uzupełnienie oferty przenośnych banków energii od niemieckiej marki. Są doskonałym, kompaktowym i niedrogim rozwiązaniem dla wszystkich, którzy stawiają na mobilność. Każdy z power packów potrafi naładować do pełna telefon z prędkością Fast Charge co najmniej parę razy, gwarantując nawet do 85 godzin dodatkowego działania.







Wymiary modelu Colour 10 wynoszą: 6.5 cm szerokości, 9.2 cm wysokości, 2.3 cm głębokości przy wadze 196 g, zaś model Colour 20 jest oczywiście odpowiednio większy (7 cm szerokości, 13 cm wysokości, 2.64 cm głębokości, waga to 368). Obydwa zmieszczą się więc bez problemu w kieszeni i bagażu podręcznym.



Najnowsze powerbanki z logo Hama mogą się pochwalić dwoma gniazdami: obustronnym USB-C i starszego typu USB typu A. Możliwe jest więc zasilanie dwóch urządzeń jednocześnie. Samo naładowanie banku energii poprzez to pierwsze złącze do stanu maksymalnej gotowości do pracy trwa 9 godzin. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć zintegrowanych lampek LED, pokazujących stan naładowania litowo-polimerowego akumulatora: odpowiednio 25, 50, 75 i 100 proc.



Warto dodać, że zoptymalizowane ładowanie chroni baterię, co wydłuża żywotność smartfonów, tabletów, aparatów cyfrowych, słuchawek mobilnych, głośników Bluetooth, kontrolerów do gier itp. Certyfikowane ogniwa zapewniają maksymalną jakość i bezpieczne ładowanie, zabezpieczając przed nadmiernym naładowaniem, zbyt wysokim napięciem, przegrzaniem oraz zwarciami.



Katalogowa cena power packa Hama Colour 10 wynosi 79.90 PLN, zaś modelu Colour 20 - 119.90 PLN. Oba dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: czerwonym, śliwkowym i zielonym.

























źródło: Info Prasowe - HAMA