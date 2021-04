Hama DR200BT - nowy głośnik Bluetooth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pora roku zachęca do spacerów i innej aktywności w plenerze z rodziną lub przyjaciółmi. Najlepiej oczywiście przy ulubionej muzyce, niekoniecznie odsłuchiwanej na słuchawkach, tylko płynącej z głośnika bezprzewodowego. Ale też przy dźwiękach z ukochanej stacji radiowej, audycji czy podcastu. Taką kombinację możliwości zapewnia nowość od niemieckiej marki Hama, czyli radio cyfrowe i zarazem głośnik Bluetooth 5.0 DR200BT. Odbiornik radiowy jest utrzymany w stonowanej i eleganckiej szaro-czarnej kolorystyce zaokrąglonej bryły. Wymiary wynoszą 18 x 6 x 6,8 cm. Obudowa radia została zabezpieczona estetycznym materiałem syntetycznym, w efekcie nie da się jej „upalcować”. Producent pomyślał o dodatkowym pasku dla pewnego chwytu i ułatwienia w przenoszeniu.







Ten model oferuje przyjemność słuchania tradycyjnie nadawanych stacji radiowych za pomocą fal FM, ale także w nowoczesnej, cyfrowej wersji DAB i DAB+ bez szumów ani zakłóceń. Wewnętrzna pamięć wystarczy na zapisanie i wyszukiwanie 30 lokalnych, ulubionych stacji radiowych, za co odpowiadają dwa przyciski bezpośredniego wybierania. Radio oczywiście dysponuje też wbudowaną teleskopową anteną.



Co ważne, radio można połączyć ze swoim smartfonem za pomocą Bluetooth 5.0 i w ten sposób zamienić je w mobilny głośnik o mocy 5 W. Może się też pochwalić wejściem AUX, pozwalającym na podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku dzięki kablowi Jack 3.5 mm. Nie zabrakło tu też budzika, który da się zaprogramować tak, by alarm włączał się jedynie w dni robocze. Na radiu znajduje się wbudowany intuicyjny panel obsługi i kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala, na którym zobaczymy standardowe informacje o nazwie radiostacji, tytule utworu, wykonawcy itp.



Urządzenie dysponuje wbudowanym akumulatorem o pojemności 2000 mAh, pozwalającym na ciągłą pracę przez około 8 godz. Baterię można naładować za pomocą obustronnego kabla USB-C, a od „zera” do stanu pełnej gotowości zajmuje to 3 godziny.



Gwarancja na radio cyfrowe Hama DR200BT wynosi 2 lata. Sugerowaną cenę detaliczną produktu ustalono na poziomie 299 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Hama