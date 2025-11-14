Hama EWM-500 L dla leworęcznych z przyciskiem Assist AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Niemiecki producent HAMA ogłasza premierę ergonomicznego wertykalnego modelu, przeznaczonego dla osób leworęcznych. Łączy się z komputerem czy tabletem drogą radiową, ma 7 przycisków, przycisk Assist AI wywołuje aplikację Copilot Microsoftu, a regulacja DPI w zakresie 1000/1200/1600 wychodzi naprzeciw indywidualnym preferencjom. Szacuje się, że ok. 10-12 proc. ludzi na całym świecie są osobami leworęcznymi. Tymczasem mało który producent gryzoni myśli o ich potrzebach. Sytuacja przybiera drastyczną formę w przypadku myszek pionowych o specyficznym, wyjątkowo ergonomicznym designie. Taka konstrukcja wspiera naturalny sposób ułożenia dłoni i kąt między nią a nadgarstkiem. Dłoń trzyma się na niej pionowo, jak w pozycji jak do uścisku ręki, zmniejszając napięcie mięśni, zapobiegającym bólom nadgarstka czy zapaleniom ścięgien.







Dlaczego leworęczni nie mieliby się cieszyć z takiego zestawu dobrodziejstw? Marka Hama podaje im nomen omen pomocną dłoń, oferując najnowszą wertykalną mysz właśnie dla nich – model EWM-500 L. Sposób jej zaprojektowania umożliwia bezbolesną, wygodną wielogodzinną pracę czy komputerze czy tablecie, a charakterystyczny stożkowaty kształt dopasowany jest do lewej dłoni. Gryzoń został utrzymany w stonowanej czarno-szarej kolorystyce, a jego wymiary wynoszą: 11.5 cm długości, 7.1 cm wysokości oraz 8.6 cm szerokości u podstawy. Waga to ledwie 120 g.



Za komunikację z docelowym sprzętem odpowiada łączność radiowa 2.4 GHz o zasięgu do 10 m. Wystarczy wpiąć do komputera odbiornik USB-A, a po skończonej pracy możemy komfortowo schować go do wnętrza obudowy. Producent umieścił w myszce 7 przycisków, w tym gumowaną rolkę – scroll do przewijania stron internetowych. Nie zabrakło tu specjalnego przycisku Assist AI, wywołującego błyskawicznie aplikację Copilot od Microsoftu (działa razem z systemem Windows 11). Warto podkreślić, że dodatkowe przyciski boczne obsługują funkcje wstecz/dalej w przeglądarkach internetowych i takich programach jak Outlook. Wszystkie przyciski działają prawie bezgłośnie, bez przeszkadzania nikomu dookoła. Trwałe przełączniki są w stanie wytrzymać 5 milionów kliknięć.



Co jeszcze z zalet premierowej myszki Hama? Ślizgacze PFTE gwarantują jej lekkie i płynne przesuwanie po powierzchni. Natomiast optyczny sensor z regulacją czułości kursora DPI 1000/1200/1600 sprawia, że każdy łatwo dostosuje ją do swojego stylu pracy. Mysz zasilania jest poprzez pojedynczą baterię AA. To może stanowić przewagę nad akumulatorowym rozwiązaniem, gdyż gdy baterie się wyczerpie, błyskawicznie wymienimy ją na nową i nie musimy czekać na naładowanie się gryzonia. Natomiast oddzielny włącznik i tryb oszczędzania energii wydłużają czas pracy.



Myszka Hama EWM-500 L, jest już dostępna w katalogowej cenie zaledwie 54.27 PLN.





























źródło: Info Prasowe - HAMA