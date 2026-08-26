Hama MagBuddy - głośnik i magnetyczna podstawka pod telefon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki producent Hama wychodzi przed szereg ze swoją nietypową konstrukcją dwa w jednym - głośnika Bluetooth, który jednocześnie pełni funkcję stojaka na smartfon. Już pierwszy rzut oka na głośnik MagBuddy daje nam znać o jego oryginalnym charakterze. Półokrągła obudowa ze „ściętą”, płaską podstawą ma następujące wymiary: 6 cm szerokości i głębokości oraz 4 cm wysokości przy zaledwie 130 g wagi. Łatwo go złapać w dłoń i zabrać ze sobą, co ułatwia przytroczony pasek. Taką pętelkę można zawiesić, np. na uchwycie od plecakach, haczykach przy torbie podróżnej lub bezpośrednio na nadgarstku lub szyi.







Wygoda dzięki sile magnesu

Sama powierzchnia głośnika pokryta jest przyjemnym w dotyku szarym siateczkowym, chropowatym materiałem. Z jednej strony obok włącznika producent umieścił gumową zaślepkę, zakrywającą port USB-C do ładowania. To jednak nie koniec niespodzianek, gdyż warto zatrzymać się na chwilę przy zintegrowanym, samoprzylepnym magnetycznym pierścieniu. Ma on za zdanie utrzymywać głośnik na wszelkich powierzchniach o magnetycznych właściwościach. W praktyce wygląda to tak, że wystarczy przyłożyć model MagBuddy do pleców smartfona i tak oto uzyskamy wygodną, muzyczną podstawkę pod telefon. Bezproblemowo można go przymocować też w dowolnym innym miejscu - nawet do lodówki czy kuchenki. Opisywany pierścień ma umieszczone diody LED. W efekcie wywołuje widowiskowe efekty świetlne i buduje nastrojową atmosferę - idealną na imprezy, wieczory na świeżym powietrzu lub relaksujące chwile z muzyką. Jeśli ktoś nie jest fanem tego typu iluminacji, można ją wyłączyć jednym gumowanym przyciskiem.



Podwójna moc i zapas czasu

Opisywana nowość w portfolio marki Hama łączy się z telefonem, laptopem czy tabletem za pomocą technologii Bluetooth w wersji 6.0, co przekłada się na co najmniej 10 metrów stabilnego zasięgu. Dysponuje 5 watami mocy i taki wynik w pełni wystarczy na nagłośnienie niewielkiego pomieszczenia. Nie mogło w tym przypadku zabraknąć funkcji True Wireless Stereo, dzięki której mamy możliwość sparowania ze sobą dwóch głośników, rozmieszczenia ich w odległości paru metrów od siebie i uzyskania dźwięku stereofonicznego. Dodajmy, że wbudowany litowo-jonowy akumulator pozwala głośnikowi na sześć godzin nieprzerwanej pracy na pojedynczym ładowaniu.



Głośnik bezprzewodowy Hama MagBuddy jest już w sprzedaży w katalogowej cenie 69.90 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA