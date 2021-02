Hama Mini 18 W - Mała, ale mocna ładowarka USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rynku zadebiutowała poręczna ładowarka o mocy 18 W ze złączem USB-C. Jest o 40 procent mniejsza od standardowych modeli, a pozwala naładować urządzenie mobilne do połowy w 25 minut. Najnowsza ładowarka sieciowa od niemieckiej firmy Hama wyróżnia się niewielkimi gabarytami (3.3 x 3.5 x 6.8 cm razem z wtykiem) i niską wagą, co pozwala zaoszczędzić miejsce w kieszeni odzieży, plecaku czy torbie. Docenimy to szczególnie podczas podróży. Utrzymano ją eleganckiej białej kolorystyce. Maksymalna moc wyjściowa urządzenia wynosi 18 W. Wyposażono je w dwie technologie szybkiego zasilania energią.







Pierwszą z nich jest Qualcomm Quick Charge 3.0, umożliwiająca nawet czterokrotnie szybsze ładowanie smartfona czy tabletu. Z kolei Power Delivery zapewnia możliwie najszybsze i zarazem bezpieczne ładowanie dzięki indywidualnemu dopasowaniu napięcia oraz natężenia prądu do urządzenia mobilnego. W efekcie można je naładować do połowy w ciągu mniej niż pół godziny, co często stanowi ratunek w pośpiechu.



W ładowarce znajdziemy obustronne złącze USB typu C, które powoli wypiera inne, starsze rozwiązania. Nigdy więcej mozolnego celowania i groźby uszkodzenia styku przez źle wetknięty kabel. Przyda się także w parze z produktami Apple. Szybkie ładowanie Power Delivery jest dostępne nie tylko dla urządzeń ze złączem USB-C, ale również Lightning. Jedyne czego potrzeba to odpowiedni przewód. Warto w tym miejscu podkreślić, że ładowarka automatycznie rozpoznaje podłączone urządzenie i dopasowuje się do jego wymagań. Dlatego w czasie pracy jest niezwykle oszczędna dla baterii podłączonego sprzętu. W praktyce przekłada się to na wydłużenie jej żywotności.



Producent zabezpieczył urządzenie przed nadmiernym naładowaniem, przepięciem i zwarciem. Możemy odetchnąć z ulgą i zapomnieć o ryzyku uszkodzenia akumulatora. Przyłącze sieciowe na poziomie 100 –240 V nadaje się do zastosowania pod każdą szerokością geograficzną, oczywiście w połączeniu z krajowym adapterem. W ten sposób ładowarka Hama Mini będzie działać na całym świecie, stanowiąc przydatne towarzystwo w wojażach.



Rekomendowana cena detaliczna produktu wynosi 74.90 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Hama