Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka HAMA zaprezentowała powerbank, który dysponuje maksymalną możliwą pojemnością, dozwoloną na pokładzie samolotów. Może się też pochwalić dwoma złączami USB-C oraz pojedynczym USB-A, co oznacza, że potrafi zasilać energią trzy sprzęty naraz. Tak samo jak przyspieszającymi ładowanie technologiami Power Delivery i Qualcomm Quick Charge 3.0, a także kolorowym ekranem LED. To zdecydowanie najpotężniejszy bank energii od tego producenta, który nadal jest mobilny i mieści się w kieszeni kurtki lub nawet spodni oraz każdym plecaku. Mowa o czarno-antracytowej eleganckiej prostokątnej obudowie o długości 15.7 cm, szerokości 7.38 cm i 2.98 cm wysokości przy około 479 g wagi.







Najważniejszym atutem power packa Hama PD27-W65 jest spora pojemność litowo-polimerowego akumulatora, sięgająca 27000 mAh. To oznacza, że jest w stanie naładować „od zera” do pełna przeciętny smartfon nawet pięciokrotnie z prędkością Fast Charge. Taki sprzęt można też bez obaw zabrać na pokład samolotu w długi rejs na inny kontynent, gdyż przepisy na to zezwalają. Następną istotną cechą jest obecność dwóch oznaczonych na zielono obustronnych portów USB-C oraz pojedynczego pomarańczowego USB-A. Oznacza to, że możemy przywracać do energetycznego życia aż trzy urządzenia jednocześnie. Za szybkie uzupełnianie energii odpowiadają standardy Power Delivery 3.0 i Qualcomm Quick Charge 3.0. Pozwalają one znacznie skrócić czas ładowania zgodnych z nimi urządzeń w porównaniu z tradycyjnymi zasilaczami.



Obsługa nie wymaga przy tym żadnej ingerencji w ustawienia. Wbudowany układ elektroniczny automatycznie dostosowuje napięcie i natężenie prądu do potrzeb podłączonego sprzętu, dbając o sprawne i bezpieczne przekazywanie energii. O niezawodność rozwiązania pomagają zadbać certyfikowane ogniwa oraz zestaw zabezpieczeń, które eliminują ryzyko przegrzania, przeciążenia, przepięcia, zwarcia i przeładowania. Dzięki temu ładowanie odbywa się w kontrolowanych warunkach. Dodajmy tu, że zoptymalizowany proces ładowania chroni baterię, a tym samym wydłuża żywotność telefonu komórkowego, tabletu czy innych podłączonych urządzeń. Uwagę zwraca również praktyczny kolorowy wyświetlacz LCD. W efektowny sposób, z charakterystyczną zieloną obwolutą, wskazuje on procentowo, ile energii pozostało jeszcze w baterii powerbanku i czy w ogóle rozpoczął on już pracę.



Power pack Hama PD27-W65 znajduje się już w sprzedaży w katalogowej cenie 236.90 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA