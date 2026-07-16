Hama Spirit Calypso X - słuchawki z wymienną baterią

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oto mobilne słuchawki wokółuszne Hama Spirit Calypso X - jedne z pierwszych z wymienną baterią, więc posłużą dłuuuugie lata... Ten nowatorski sprzęt ma wbudowany mikrofon do prowadzenia rozmów, podbicie basów i obsługuje Multipoint Bluetooth oraz asystentów głosowych. Może działać nieprzerwanie na jednym ładowaniu akumulatora do 60 godzin. Najbardziej uwagę zwraca wymienna bateria słuchawek, co wprost przekłada się na ich dłuższą żywotność, większą wygodę i mniej elektroodpadów. Słuchawki są lekkie (200 g) i zostały utrzymane w eleganckiej, minimalistycznej stylistyce, która będzie pasować zarówno do użytku w pociągu, jak i w biurze podczas calla.







Po założeniu muszle zakrywają uszy w całości, w pełni odcinając nas od dźwięków z zewnątrz (pasywne tłumienie hałasu). Co ważne, producent zadbał o składaną konstrukcję nauszników, dzięki czemu łatwo zmieścimy je w torbie czy plecaku. Z kolei pałąk charakteryzuje się wystarczającą elastycznością i wytrzymałością, by nie obawiać się o jego pęknięcie. Na lewej słuchawce znalazły się fizyczne przyciski do sterowania funkcjami słuchawek, takie jak włącz/wyłącz, głośniej/ciszej i aktywacja Extra Bass Boost (o czym później). Do wyboru mamy dwa kolory - kruczoczarny i kremowy



A technikalia? Zdecydowanie nie ma powodów do niepokoju, gdyż Hama Spirit Calypso X działają w oparciu technologię Bluetooth w najnowszej wersji 6.0 Wpływa to zbawiennie na stabilność i skuteczność sparowania z telefonem, tabletem czy komputerem. Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 490 mAh daje możliwość grania bez przerwy przez 60 godzin na jednym ładowaniu. Tyle samo wynosi maksymalny czas rozmów. I teraz wisienka na tym technologicznym torcie – baterię można łatwo samodzielnie wymienić, podważając i zdejmując klapkę w lewej słuchawce. To prawdziwy gamechanger, dzięki któremu możemy wydłużyć żywotność słuchawek, gdyż każdy akumulator po dłuższym czasie siłą rzeczy podlega stopniowej degradacji. Łatwiej też będzie je naprawić w przypadku ewentualnej awarii.



Dodatkowa głębia muzyczna

Miłośnicy głębokich basów na pewno ucieszą się z możliwości włączenia trybu Extra Bass Boost, polegającym na podbiciu niskich tonów. Warto dodać, że prezentowane słuchawki po odpowiednim czasie braku reakcji automatycznie się wyłączają. Samo przywracanie ich do życia za pomocą dołączonego kabla i złącza USB-C od zera do stanu pełnej gotowości zajmuje dwie i pół godziny. Do dyspozycji mamy również rozwiązanie Multipoint, czyli opcję jednoczesnego połączenia poprzez Bluetooth z dwoma urządzeniami docelowymi naraz i płynnego przełączania się pomiędzy nimi. Nie mogło tu też zabraknąć obsługi asystentów głosowych Siri i Google, co oznacza możliwość komfortowego wydawania komend. Tak samo jak wbudowanego mikrofonu do prowadzenia rozmów.



Słuchawki Hama Spirit Calypso X zostały wycenione katalogowo na 139.90 PLN. Dostępna jest też osobno wymienna bateria, której cena zostanie ustalona w najbliższym czasie.































źródło: Info Prasowe - HAMA