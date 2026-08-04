Hama Tube X z wymienną baterią

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka HAMA zaprezentowała mały i poręczny głośnik mobilny o mocy 3.5 W. Umożliwia on sparowanie z drugim takim głośnikiem i podwojenie mocy oraz prowadzenie rozmów dzięki wbudowanemu mikrofonowi. Nie zabrakło w nim wejścia Jack 3.5 mm. Może grać nieprzerwanie przez 12 godz., a jego baterię każdy jest w stanie łatwo wymienić. To już druga propozycja w segmencie audio od tego producenta, zaopatrzona w niecodzienną funkcjonalność, którą jest samodzielnie wymienialna bateria. Wcześniej zaprezentował słuchawki z taką samą funkcjonalnością. Oba sprzęty pojawiły się w ofercie na wiele miesięcy przed wejściem w życie nowych unijnych przepisów w lutym 2027 r. o obowiązkowej wymiennej baterii w wielu kategoriach urządzeń mobilnych.







Mała forma, spore możliwości

Model Tube X od niemieckiej marki Hama to kompaktowy głośnik do schwycenia w dłoń czy włożenia do kieszeni spodni. Przybiera podłużny, okrągły kształt, a prawie cała czarna obudowa wykonana jest z przyjemnego w dotyku siateczkowego materiału. Wymiary są następujące: 6 cm szerokości i głębokości, 13.5 cm wysokości przy 226 g wagi. Na dole umieszczono przyciski, odpowiadające za włączanie i wyłączanie urządzenia, wybór następnego utworu, pauzowanie odtwarzania i regulację głośności. Z drugiej strony korpusu znalazło się złącze USB-C do ładowania. Nie mogło tu zabraknąć uchwytu do zawieszenia całej konstrukcji np. o gałąź drzewa.



Głośnik łączy się ze sprzętem docelowym (komputer PC, laptop, tablet czy smartfon) za pomocą technologii Bluetooth w wersji 5.3, co przekłada się na 10 m stabilnego zasięgu. Moc 3.5 W wystarczy, by umilić sobie czas przy ulubionych melodiach czy podcastach, nie musząc polegać na głośnikach wbudowanych w notebooka. Ciekawym atutem jest możliwość sparowania przez BT z drugim identycznym głośnikiem, co pozwala łatwo podwoić moc.



Na lata, nie do pierwszej awarii

Największym gamechangerem i wyróżnikiem jest wbudowana litowo-jonowa bateria o pojemności 1300 mAh. Pozwala na działanie bez przerwy przez 12 godz. Samo ładowanie od zera do pełna poprzez gniazdo USB-C trwa trzy godziny. Stopień zasilenia energią prezentują diody LED. Natomiast baterię można w prosty i intuicyjny sposób samodzielnie wymienić, podważając klapkę. Tak oto w ogólnym rozrachunku możemy cieszyć się głośnikiem Tube X dłużej i łatwiej będzie go naprawić. Producent pamiętał o umieszczeniu złącza Jack 3.5 mm, co oznacza, że gdy akumulator się rozładuje bez problemu podłączymy głośnik do komputera przewodowo. Co więcej, dzięki wbudowanemu mikrofonowi możemy prowadzić rozmowy telefoniczne.



Głośnik bezprzewodowy Hama Tube X jest dostępny w katalogowej cenie 89 PLN.





























źródło: Info Prasowe - HAMA