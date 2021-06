Hama Twin 2.0 - Dwa głośniki bezprzewodowe w jednej obudowie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki producent zaprezentował swój unikatowy głośnik Bluetooth 5.0, który jednym ruchem ręki można rozdzielić na dwa mniejsze. Każda połówka ma 10 W mocy. Mobilny głośnik ze złączem USB-C jest wodoodporny, a naładowany do pełna zapewni moc muzycznych wrażeń przez 6 godzin. Potrafi też zamienić się w zestaw głośnomówiący. Dostępny jest w wersji czarnej i białej. Hama Twin 2.0 spośród podobnych propozycji rynkowych wyróżnia się możliwością stworzenia dwóch osobno grających i niezależnych głośników. Wystarczy zdjąć osłonę obudowy, całość w odpowiedni sposób przekręcić, aż usłyszymy wyraźne kliknięcie i już w dłoniach będziemy trzymać dwa mniejsze odbiorniki.







Każda połowa ma autonomiczny włącznik i wyłącznik oraz przyciski, odpowiadające za zwiększenie lub zmniejszenie poziomu głośności muzyki. Żeby cieszyć się ulubionymi melodiami, płynącymi z głośników osobno, trzeba umieścić je w dwóch różnych pomieszczeniach lub zachować pomiędzy nimi odpowiedni odstęp dla uniknięcia ponownej łączności.



Obie połówki wystarczy podłączyć do osobnego urządzenia źródłowego. Tak oto z jednym sprzętem grającym na wakacjach para, dwóch przyjaciół czy dwie przeciwstawne stylistycznie frakcje znajomych mogą zanurzyć się w swoim własnym muzycznym świecie, nie przeszkadzając sobie nawzajem. Takie nowatorskie rozwiązanie docenią wszyscy wielbiciele słuchania muzyki w trybie mono lub stereo, domowi czy plenerowi imprezowicze i fani technologicznych nowinek.



Głośnik ma kompaktowe wymiary, waży 745 g i bez problemu można go ująć w jednej dłoni – zarówno w całości, jak i każdą z poszczególnych połówek. Gęsto pleciona siatka obudowana została elastyczną silikonową osłoną, zapewniająca ochronę przy upadku. Obudowę zaopatrzono w uchwyt do łatwego przenoszenia z miejsca na miejsce lub zawieszenia na gałęzi. Po obu stronach nakładki pomyślano też o stópkach, które zapobiegają przesuwaniu się głośnika, również po rozłączeniu.



Urządzenie paruje się ze smartfonem, tabletem lub komputerem za pomocą technologii Bluetooth 5.0. Zasięg wynosi do 10 metrów. Dysponuje dwiema bateriami litowo-jonowymi o łącznej pojemności 300 mAh, które przy pełnym naładowaniu pozwalają na około 6 godzin ciągłej pracy. Każdą z połówek ładuje się poprzez dołączony obustronny kabel USB-C, a cały proces od zera do stanu całkowitej gotowości zajmuje 3 godziny. Stopień zasilenia energią pokaże nam dioda LED.



Piasek, pył, deszcz, zachlapanie, wilgoć, jezioro, morze czy wanna pełna wody? Żaden problem, bo głośnik mobilny jest zgodny ze standardem wodoodporności IPX7. To oznacza, że wszystkie jego elementy są wyjątkowo szczelnie spasowane, a samo urządzenie można spokojnie zanurzyć w wodzie na głębokość do metra przez pół godziny.



Oczywiście najnowsza propozycja z segmentu audio od marki Hama sprawdzi się też w roli zestawu głośnomówiącego.



Głośnik właśnie trafił do oferty, a do wyboru mamy białą i czarną wersję kolorystyczną. Jego sugerowana cena detaliczna wynosi 349 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Hama