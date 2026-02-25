Hama prezentuje indukcyjny powerbank Qi2 o pojemności 10000 mAh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecka marka HAMA powiększyła swój segment powerbanków o najnowszą propozycję indukcyjną w cienkiej, eleganckiej czarno-szarej prostokątnej obudowie o wymiarach: 10.2 x 15.8 x 1.6 cm przy 196 g wagi. Urządzenie wykonano z aluminium, co znacząco wpływa na jego trwałość i solidność. Najnowszy bezprzewodowy power pack z logotypem Hama dysponuje pojedynczym złączem USB-C, może więc współpracować ze wszystkim smartfonami, w tym iPhone’ami 15 i nowszymi. Wystarczy położyć na jego powierzchni telefon, a samoczynnie za pomocą silnych magnesów zostanie on przymocowany. Wtedy automatycznie rozpoczyna się proces zasilania energią z mocą maksymalnie 15 W. Zintegrowany pierścień magnetyczny umożliwia łatwe zadokowanie kompatybilnych urządzeń na ładowarce i ustawienie ich w optymalnej pozycji. Dzięki niebagatelnej pojemności 10000 mAh przeciętny smartfon da się naładować kilkukrotnie.







Natomiast sam powerbank można naładować za pomocą dołączonego do zestawu kabla z wtyczką USB-C. Co istotne, power pack wyróżnia się technologią Charge-Through, co pozwala ładować nim urządzenie mobilne w czasie, gdy w nim samym jest uzupełniania energia. Dodajmy, że prezentowany bank energii współpracuje ze wszystkimi oryginalnymi produktami Apple MagSafe, każdym etui na telefon Hama z pierścieniem magnetycznym, a także ze wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi ze standardem Qi2.



Dzięki certyfikowanym ogniwom i technologii Power Delivery, a co za tym idzie zabezpieczeniu przed przeładowaniem, przepięciem i zwarciem, a także wykrywaniu ciał obcych, ładowanie przebiega w absolutnie bezpieczny sposób. Inteligentny zestaw chipów automatycznie dopasowuje napięcie i natężenie prądu. Gwarantuje to najwyższą wydajność, jakość i bezpieczeństwo w cyklu ładowania.



Indukcyjny power pack Hama Qi2 o pojemności 10000 mAh jest już dostępny w sprzedaży w katalogowej cenie 119.90 PLN.





















źródło: Info Prasowe - HAMA