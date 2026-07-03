Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hama prezentuje serię powerbanków Pocket 5, 10 i 20. W ofercie znalazły się zgrabne, lekkie i estetyczne power packi z serii Pocket o pojemnościach 5000, 10000 i 20000 mAh. W każdym z nich dostajemy dwa złącza USB-A i pojedyncze USB-C, tak by móc ładować nawet trzy sprzęty naraz. Do sprzedaży trafiły aż cztery warianty kolorystyczne. Jednym z największych atutów prezentowanych powerbanków są trzy gniazda: dwa starszego typu USB-A i pojedyncze obustronne USB-C. Tak oto w naszym zasięgu leży przywracane do życia „wygasłych” trzech urządzeń jednocześnie, co szybko docenimy szczególnie na urlopie, w warunkach otoczenia różnego rodzaju sprzętami mobilnymi.







Seria dzieli się na trzy nowe propozycje o pojemnościach:

- Pocket 5 - 5000 mAh - Wymiary takiego power packa wynoszą: długość 99.2 mm, szerokość 63.4 mm i wysokość 14.8 mm przy 119,6 g wagi. Naładuje przeciętny smartfon „od zera” do stanu pełni użyteczności raz. Zaś rozładowany i podłączony do ładowarki będzie gotowy do działania za pośrednictwem portu USB-C raptem w ciągu 3.5 godziny. Warto zwrócić uwagę na jego lekkość, co czyni go idealnym wyborem dla sportowców, gdyż bez problemu zmieści się nawet w kieszeni spodni

- Pocket 10 - 10000 mAh - wymiary: 99.,4 x 63.5 x 26 mm, waga 204 g. Naładuje telefon do pełna nie mniej niż dwukrotnie. Natomiast sam jest w stanie naładować się poprzez gniazdo USB-C w przedziale 6 godzin

- Pocket 20 - 20000 mAh - (wymiary: 136.8 x 68.5 x 27.5 mm, waga 396 g). Zasili energią smartfon co najmniej czterokrotnie. Żeby móc cieszyć się z pełni jego możliwości i stuprocentowego naładowania przez złącze USB-C, musimy poczekać do 11.5 godziny.



Certyfikowane litowo-polimerowe ogniwa akumulatora dają gwarancję najwyższej jakości i bezpiecznego ładowania. Powerbanki w trakcie swojej pracy (zasilanie energią z prędkością Fast Charge) oferują zabezpieczenie przed przeładowaniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć wbudowanego wskaźnika poziomu naładowania w postaci czterech lampek LED w stopniach: 100, 75, 50 i 25 proc. W zestawie z każdym z tych powerbanków z logotypem Hama, dostaniemy także kabel ładujący USB-A do USB-C o długości 30 cm. Przy każdym mamy do wyboru kolory: antracytowy, niebieski, piaskowy i zielony.



Katalogowa cena Power Packów wynosi odpowiednio: Pocket 5 (5000 mAh) - 39.90 PLN, Pocket 10 (10000 mAh) – 59.90 PLN i najbardziej pojemna wersja Pocket 20 (20000 mAh) – 89.90 PLN.































źródło: Info Prasowe - HAMA