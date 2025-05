Hama prezentuje stację ładowania GaN o mocy 240 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zamiast rozdrabniać się na kilka ładowarek – jedna multifunkcyjna. Marka Hama odpowiada na realne potrzeby współczesnych użytkowników i przedstawia wszechstronną stację ładowania o imponującej mocy 240 W. Zaprojektowana w duchu maksymalnej użyteczności, mieści aż pięć portów: cztery USB-C i jedno USB-A. Z technologiami Qualcomm Quick Charge i Power Delivery na podorędziu pozwala wygodnie i szybko ładować wiele urządzeń jednocześnie – od smartfona, przez tablet i słuchawki Bluetooth aż po laptop. Nowa stacja w formie czarnej podłużnej kostki zbudowana jest w oparciu o technologię GaN (azotek galu), która w porównaniu do tradycyjnego krzemu pozwala znacząco zmniejszyć rozmiar urządzenia, jednocześnie ograniczając nagrzewanie się podczas pracy. Minimalizm formy idzie tu w parze z maksymalną wydajnością. Urządzenie mierzy zaledwie 12 cm szerokości, 7.9 cm wysokości i 3.5 cm głębokości, a jego waga to 985 g. Dla wygody użytkownika dołączony kabel zasilający ma aż 1.5 metra długości.







Szybko, bezpiecznie, inteligentnie

Łączna moc aż 240 W daje ogromne możliwości konfiguracji ładowania – niezależnie od tego, czy potrzebujemy błyskawicznie naładować laptopa, czy przywrócić energię kilku mobilnym urządzeniom naraz. Oznaczone na zielono cztery porty USB-C (moc odpowiednio: 30, 2 x 100 i 140 W) i pojedyncze pomarańczowe gniazdo USB-A (18 W mocy), pozwalają zasilać różnorodne sprzęty w tym samym czasie, bez potrzeby szukania kolejnej wolnej ładowarki. W takim scenariuszu moc jest odpowiednio dzielona pomiędzy każde złącze.



Stacja ładowania automatycznie dostosowuje parametry prądu do potrzeb podłączonego sprzętu, co gwarantuje bezpieczne i wydajne ładowanie. Obsługuje standardy Power Delivery (PD) oraz Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0, co przekłada się na możliwość uzupełnienia nawet 60 proc. baterii smartfona w zaledwie pół godziny. Napięcie i natężenie dopasowywane są indywidualnie, eliminując ryzyko przegrzania, przepięcia czy nadmiernego zużycia baterii.



Moc i uniwersalność w jednym urządzeniu

Nowość w portfolio producenta to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wielozadaniowe rozwiązania i droga do eleganckiego uporządkowania swojego biurkowego chaosu. Stacja ładowania Hama GaN o mocy 240 W jest już dostępna w sprzedaży w katalogowej cenie 359 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA