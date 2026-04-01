Hama prezentuje szkło hartowane NoLook Glass

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

HAMA przygotowała inteligentne szkło hartowane na telefon dla tych, którzy mają dość wścibskich spojrzeń. Gdy tylko w tłumie ktoś bezczelnie zerka na ekran naszego smartfona, samoczynnie wykrywa jego zamiar i momentalnie wygasza wyświetlacz. Ono nie pęka - ani pod wpływem urazów ani świdrującego wzroku samozwańczego inspektora cudzych spraw. Chyba wszyscy znamy to irytujące uczucie, gdy w gąszczu osób – w poczekalni, autobusie, tramwaju, metrze czy pociągu - scrollujemy ekran smartfona i nagle ktoś z niewinną miną godną Oscara bezceremonialnie zagląda nam przez ramię. Obcy człowiek w każdej chwili może zerkać na wyświetlacz i zobaczyć, o czym z kimś piszemy na komunikatorze lub w mailu albo jakie treści przeglądamy. Poczucie gwałtownego zamachu na prywatność jest wtedy w pełni zrozumiałe.







adanie Debory Benedetty Lombardi i Marii Rity Ciceri, opublikowane w 2016 r. na łamach magazynu „Europe’s Journal of Psychology”, wskazuje, że prywatność wspiera regenerację psychiczną, samoregulację emocji i rozwój osobisty. Dwie autorki, na bazie badań 180 osób w wieku od 18 do 50 lat, wprost opisują prywatność jako „warunek sprzyjający” dla zachowania dobrostanu psychicznego.



Do identycznych wniosków doszli inżynierowi niemieckiej marki Hama. I postanowili zaradzić problemowi wścibskich person spod szyldu: „A co tam oglądasz? O czym piszesz?”. Tak oto z dumą ogłaszają premierę szkła hartowanego Hama NoLooK Glass do przyklejenia na ekran smartfona. Szybka sama dopasowuje się do jego wielkości i kształtu, co zapobiega powstawaniu nieestetycznych pęcherzyków powietrza. Dodajmy, że pancerne szkło o twardości 9H, wykonane metodą frezowania CNC, jest niezwykle odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia i zarysowania. Równocześnie zachowuje pełną przejrzystość dzięki technologii ultra-clear HD, czyli nie pogarsza jakości wykonywanych telefonem zdjęć.



Ale do rzeczy – na czym polega rozwiązanie NoLook Glass? Dzięki tej opatentowanej, autorskiej technologii niemieckiej marki inteligentne szkło automatycznie aktywnie rozpoznaje osoby, które zaglądają tam, gdzie nie trzeba. Gdy zaawansowany zestaw mikroczujników wykryje klasyczne zachowania z serii „tylko zerknę” w wykonaniu osoby, stojącej o trzy centymetry za blisko w kolejce albo współpasażera, natychmiast zamienia ekran smartfona w idealnie czarną taflę. - Wszystko na bazie analizy mowy ciała, mikrogestów i tej specyficznej energii człowieka, który „wcale nie podgląda”, ale interesuje się cudzą konwersacją, ulubionymi memami, odwiedzanymi stronami, playlistą i ogólnie całokształtem życia. Szkło błyskawicznie analizuje otoczenie i reaguje szybciej niż jesteśmy w stanie zdążyć schować telefon do kieszeni. Bez ostrzeżenia. Bez dyskusji. Bez litości – zaznacza z uśmiechem dr Prim Aprilismann, szef zespołu inżynierów Hama i pomysłodawca nowatorskiego szkła.



A co jeśli wspomniane sensory źle zinterpretują zachowanie postronnej osoby i wygaszą ekran bez powodu? Spokojna głowa, dziesięcioletnia seria gruntownych testów w różnych sytuacjach i grupach społecznych w warunkach miejskiego gwaru w niemieckim Monheim, ale również Paryżu, Nowym Jorku, Sydney, Singapurze, Tokio, Caracas, Kairze, Bombaju i – last but not least – Wąchocku wykluczyła takie ryzyko do zera.



Inteligentne szkło hartowane Hama NoLook Glass znajduje się już w sprzedaży od 1 kwietnia. Cena uzależniona jest od sposobu patrzenia na nie i mimiki twarzy w momencie zakupu.







źródło: Info Prasowe / HAMA