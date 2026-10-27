Hama przedstawia power pack Roll Up o pojemności 10000 mAh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMA ogłosiła premierę niewielkiego powerbanka w kształcie kostki, dysponującego 20 W mocy, Power Delivery, Qualcomm Quick Charge i dwoma złączami: USB-C oraz A. Najbardziej zwracają tu uwagę spory kolorowy ekran LED i wbudowany w obudowę rozwijany kabel USB-C. Możemy więc zasilać energią trzy sprzęty naraz. „Rollin’” - któż z nas nie zna i nie bawił się wielokrotnie przy tym utworze kultowego zespołu Limp Bizkit?! Tę samą dawkę energii i skojarzenia nazewnicze oferuje najnowszy power pack Hama Roll Up. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy doceniają kompleksowe podejście do akcesoriów GSM i mobilnych, czyli brak potrzeby zabierania ze sobą zawsze i wszędzie osobnego kabla ładującego.







Bez zbędnych ceregieli

Tym właśnie najbardziej wyróżnia się nowość w portfolio niemieckiego producenta, specjalizującego się w ładowarkach i bankach energii właśnie. Unikatowe rozwiązanie zostało wbudowane w prostokątnej, zaoblonej i zgrabnej prostokątnej antracytowo-szarej obudowie o 5.1 cm długości, 3.7 cm szerokości i 8.1 cm wysokości przy 217 g wagi. Jest nim rozwijany płaski kabel ładujący o maksymalnej długości 30 cm. Wystarczy go złapać dwoma palcami i wyciągnąć, zaś przy delikatnym szarpnięciu sam błyskawicznie zwija się do odpowiedniego wyżłobienia w korpusie. Tak oto odpada konieczność pamiętania o zabraniu ze sobą przewodu, który trzeba podpiąć do smartfona, tabletu, słuchawek lub głośnika Bluetooth, czytnika e-Booków, pada do konsoli czy jakiegokolwiek urządzenia mobilnego. Plątanina kabli to kolejny aspekt procesu przywracania sprzętu do energetycznego życia, który przestaje nas dotyczyć.



Przejdźmy do najważniejszych aspektów technicznych. Power pack Hama Roll Up ma 10000 mAh pojemności i 20 W maksymalnej mocy, co wystarczy co najmniej do dwukrotnego naładowania przeciętnego smartfona „od zera do pełna”. Zastosowano w nim technologie szybkiego ładowania Power Delivery 3.0 i Qualcomm Quick Charge 3.0, które gwarantują szybszą pracę niż w przypadku tradycyjnych ładowarek (standard Ultra Fast Charge). Ta pierwsza powoduje, że inteligentne chipy same wykrywają podłączone urządzenie i automatycznie dostosowują do niego natężenie oraz napięcie prądu. Certyfikowane ogniwa zapewniające więc bezpieczne ładowanie, co w praktyce przekłada się na zabezpieczenie przed przeładowaniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem . Takie rozwiązanie w efekcie wydłuża żywotność akumulatora telefonu, tabletu i innych urządzeń. Wspomnijmy, że samo nakarmienie energią rozładowanego w pełni powerbanka zajmuje sześć i półgodziny.



Klarowny odczyt zasilania

Na górze prezentowanego power packa znajdują się oznaczone na zielono złącze USB-C i pomarańczowe USB-A, co ma zminimalizować ryzyko ich pomylenia i potencjalnego wyłamania. W połączeniu z wbudowanym kablem USB-C daje to możliwość ładowania aż trzech sprzętów naraz. Nie mogło też tu zabraknąć całkiem sporego i czytelnego kolorowego ekranu LED, który informuje procentowo jak bardzo power pack jest naładowany i czy w ogóle rozpoczął już pracę. Na pewno miłym akcentem jest też dołączona pętelka do zawieszenia powerbanku na nadgarstku, uchwycie czy gałęzi drzewa.



Power pack Hama Roll Up o pojemności 10000 mAh znajduje się już w sprzedaży w katalogowej cenie 171.90 PLN.































źródło: Info Prasowe - HAMA