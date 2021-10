Harmonogram aktualizacji smartfonów ASUS do Android 12

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS ogłosiła dziś, że najnowsza aktualizacja do Androida 12 będzie dostępna dla serii Zenfone 8 od grudnia 2021 r. Następnie w pierwszym kwartale 2022 r. nastąpią aktualizacje dla serii ROG Phone 5 i 5s. Aktualizacje dla Zenfone 7 serie i ROG Phone 3 spodziewane są w pierwszej połowie 2022 roku. Aktualizacja dotyczy modeli Zenfone 8, Zenfone 8 Flip, Zenfone 7, Zenfone 7 Pro, ROG Phone 5, ROG Phone 5 Ultimate, ROG Phone 5s, ROG Phone 5s Pro, ROG Phone 3 i ROG Phone 3 Strix Edition. Aktualizacja nie tylko wprowadza główne zmiany funkcjonalne zaimplementowane w oficjalnej wersji Androida 12, ale także kontynuuje popularne funkcje ASUS-a do zarządzania baterią i wydajnością.







W przypadku modeli Zenfone zawiera również zmiany specyficzne dla ZenUI, które umożliwiają łatwiejszą nawigację, usprawnione panele sterowania, zwiększoną widoczność dla lepszej kontroli i więcej opcji dostosowywania. ASUS zrekrutował już użytkowników Zenfone 8 do programu beta testów systemu Android 12. Program beta pomoże zidentyfikować i naprawić błędy w oparciu o rzeczywiste doświadczenia użytkowników, zanim ostateczne oprogramowanie zostanie wprowadzone w grudniu.





















Źródło: Info Prasowe / ASUS