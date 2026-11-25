Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo, tytularny partner i partner technologiczny zespołu Ducati Lenovo Team, wskazuje, że również dane i technologie pozwoliły Marcowi Márquezowi sięgnąć po historyczny tytuł i powrócić na tor po największej w historii MotoGP stracie punktowej. 22 listopada Marc Márquez zdobył tytuł mistrza świata MotoGP 2026 podczas Grand Prix Portugalii. Dokonał tego, co wielu uważało za niemożliwe: odrobił rekordową, 102-punktową stratę i wrócił do formy po urazach, które wpłynęły jednak na wyniki w pierwszej części sezonu. Ten sukces był możliwy dzięki hartowi ducha i determinacji Márqueza, ale też wiedzy i ścisłej współpracy inżynierów Ducati Corse i całego zespołu oraz wydajnym urządzeniom i infrastrukturze Lenovo.







Rozbudowana infrastruktura obliczeniowa wysokiej wydajności (HPC), stworzona we współpracy Ducati i Lenovo, zyskała około 48% więcej mocy obliczeniowej i mniej więcej dwukrotnie więcej pamięci, dzięki czemu zespół Ducati Lenovo Team mógł wykorzystać technologię podczas walki Márqueza o tytuł. Inżynierowie rozwijali motocykl także wtedy, gdy zawodnik nie jeździł, oraz przez cały sezon, m.in. dzięki:

- wykonaniu 1500 symulacji wspierających program treningowy Márqueza, obejmujących m.in. dynamikę motocykla, aerodynamikę, elektronikę, zachowanie opon i optymalizację ustawień

- ocenie około 100 zmian ustawień podczas testów i weekendów wyścigowych, m.in. zawieszenia, geometrii motocykla, wysokości, elektroniki i wielu innych elementów

- analizie około 80 godzin jazdy na torze: przetwarzaniu telemetrii, porównywaniu okrążeń i zawodników, obliczaniu parametrów pochodnych oraz przeglądaniu nagrań wideo,

- przetworzeniu około 300 GB danych dotyczących samego Márqueza, w tym wyników symulacji, surowych danych z motocykla i informacji inżynieryjnych



Najważniejsze było tempo, w jakim inżynierowie Ducati Corse mogli przetwarzać, analizować i wykorzystywać coraz więcej danych, zwłaszcza podczas weekendów wyścigowych. W MotoGP analiza danych musi się odbyć w ciągu kilku minut: informacje są dostępne dopiero po powrocie motocykla do garażu, a kolejny wyjazd na tor może być już za moment. Stacje robocze, serwery brzegowe i infrastruktura HPC stworzone przez firmę Lenovo zapewniły moc obliczeniową, pamięć masową i łączność, dzięki którym zespół szybko przetwarzał dane, zestawiał je z informacjami od zawodnika i wskazywał, co można poprawić w krótkim czasie między sesjami.



To, jak istotną rolę odegrała infrastruktura technologiczna Lenovo, było szczególnie widoczne, gdy Márquez nie brał udziału w wyścigu po upadku w Le Mans. W Ducati Lenovo Remote Garage w Bolonii specjaliści nadal przetwarzali dane, przeprowadzali symulacje i współpracowali z zespołem na torze, mimo że Márquez nie wykonywał nowych okrążeń. Prace nad motocyklem trwały: inżynierowie za pomocą technologii Lenovo oceniali możliwe zmiany, zachowali jednak właściwości potrzebne mistrzowi i dbali o to, by równie ważne były osiągi, ale i przewidywalność oraz pewność siebie zawodnika w przyszłych wyścigach.



Gdy Márquez wrócił na tor, zespół porównał jego wyniki sprzed kontuzji i po niej, korzystając z technologii Lenovo, aby przeanalizować takie elementy jak hamowanie, operowanie gazem, prędkość w zakręcie i kąt pochylenia. Dane zestawiono z opiniami Márqueza i porównano z osiągnięciami innych zawodników Ducati, co dało dodatkowy punkt odniesienia.



Po powrocie Márqueza technologia Lenovo pomogła Ducati Corse obserwować i mierzyć jego postępy. Inżynierowie mogli porównywać dane i sprawdzać rezultaty potencjalnych zmian, zanim wypróbowali je na torze. Szybkie przetwarzanie danych pozwoliło ograniczyć liczbę okrążeń poświęcanych na sprawdzanie rozwiązań, które można było wcześniej wykluczyć dzięki symulacjom. W efekcie proces podejmowania decyzji stał się szybszy i bardziej uporządkowany, a zespół mógł oszczędzić niezwykle cenny czas na torze.



Luca Rossi, President of Intelligent Devices Group w Lenovo, powiedział: „To imponujące zwycięstwo w klasyfikacji zawodników – czwarte w ciągu pięciu lat dla zespołu Ducati Lenovo Team – pokazuje, co można osiągnąć dzięki trwałemu partnerstwu opartemu na innowacjach i współpracy. Sezon 2026 przyniósł zaciętą rywalizację i trudne wyzwania, którym zespół sprostał dzięki determinacji, ścisłej współpracy i umiejętności wykorzystania danych do podjęcia trafnych decyzji. Technologia Lenovo przez cały rok dostarczała innowacyjnych rozwiązań, wpływających na wyniki zespołu, a także pomagała mu przygotować się do nowej ery MotoGP. Gratulujemy Marcowi Márquezowi i całemu zespołowi Ducati Lenovo Team naprawdę historycznego osiągnięcia”.



Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, powiedział: „Tytuł mistrza świata MotoGP 2026 zdobyty przez Marca Márqueza obrazuje, co jest możliwe, gdy technologia i ludzkie możliwości się dopełniają. Marc po raz kolejny pokazał niezwykły talent i determinację, a zespół Ducati Lenovo Team przez cały sezon pracował sumiennie i korzystał z technologii Lenovo, aby podejmować świadome decyzje i poprawiać osiągi. Partnerstwo z Lenovo było dla nas w tym sezonie kluczowe, a to zwycięstwo pokazuje, co można osiągnąć, gdy łączą się wyjątkowi ludzie, doskonała inżynieria i wspólna chęć odniesienia sukcesu”.



Dane zebrane w sezonie 2026 przydadzą się także przy tworzeniu motocykla Desmosedici GP na sezon 2027. Analizy i symulacje z wykorzystaniem rozwiązań Lenovo pozwalają inżynierom Ducati Corse określić, które elementy motocykla wpływają na dobre osiągi niezależnie od zawodnika, toru i warunków, co wspiera dalsze prace zespołu przed zmianą przepisów w 2027 roku.









źródło: Info Prasowe - Lenovo