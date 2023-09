Huawei - odliczanie do premiery smartwatchy z serii WATCH GT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 14 września zadebiutuje nowa odsłona popularnej serii smartwatchy HUAWEI WATCH GT. Z okazji premiery oficjalny sklep internetowy huawei.pl zaprasza swoich klientów oraz nowych użytkowników do udziału w konkursie, w którym do zdobycia będzie topowy fotosmartfon HUAWEI P60 Pro, a każdy chętny będzie mógł odebrać kupon rabatowy na przedłużenie gwarancji smartwatcha z debiutującej serii. Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę consumer.huawei.com/pl, wykonać zadanie konkursowe: „Opisz w maksymalnie 5 zdaniach, jak w kreatywny sposób zadbać o kondycję, wykorzystując smartwatche HUAWEI?” i zapisać się na newsletter (podając swój adres e‑mail). To wystarczy, aby mieć szansę na wygraną. Autorka lub autor najlepszej odpowiedzi otrzyma kupon na zakup za 1 zł smartfonu HUAWEI P60 Pro, w wersji z 12 GB RAM i 512 GB ROM.







Dodatkowo w czasie trwania konkursu każdy chętny może również odebrać kupon rabatowy, który uprawni go do dokupienia za symboliczne 1 zł przedłużonej gwarancji do smartwatcha z premierowej serii WATCH GT (dodatkowy rok ponad gwarancję standardową). Aby odebrać kupon, wystarczy być zalogowanym na huawei.pl. Kupon rabatowy będzie ważny od 14 września aż do 9 listopada 2023 r.











Źródło: Info Prasowe - HUAWEI