Huawei Watch Buds – wygraj smartwatch i słuchawki w jednym

Już 15 lutego zadebiutuje w Polsce HUAWEI Watch Buds – pierwszy na rynku pełnoprawny smartwatch 2 w 1, kryjący w sobie dokanałowe słuchawki bezprzewodowe. Z tej okazji producent organizuje konkurs, którego zwycięzca stanie się pierwszym posiadaczem tego innowacyjnego gadżetu. Poza najnowszym smartwatchem do wygrania są także kupony obniżające jego cenę o 200 zł, a także elegancki smartwatch HUAWEI Watch 3 Pro w wersji Elite. Konkurs potrwa od 8 do 14 lutego 2023 r. Aby wziąć w nim udział, należy wejść na stronę www.consumer.huawei.com i wykonać zadanie konkursowe: „Opisz wymyślone urządzenie 2 w 1, które zmieniłoby Twoje codzienne życie”.







Na zwycięzców czekają:

• HUAWEI Watch Buds (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł),

• 3 smartwatche HUAWEI Watch 3 Pro Elite (zwycięzcy otrzymują kupony na zakup za 1 zł),

• 20 kuponów o wartości 200 zł obniżających cenę zakupu HUAWEI Watch Buds.



Kupony konkursowe będą ważne do 19 marca 2023 r. i nie będą łączyć się z kodem rabatowym za subskrypcję newslettera.





















Źródło: Info Prasowe / Huawei