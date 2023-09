Huawei ogłosił laureatów polskiej edycji XMAGE Awards 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HUAWEI XMAGE Awards to jeden z największych na świecie międzynarodowych konkursów fotografii mobilnej, przeznaczony zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Tegoroczna, czyli już szósta edycja wydarzenia, cieszyła się w Polsce rekordowym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono aż 2380 prac, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Spośród nadesłanych zdjęć i filmów jury wyłoniło 9 zwycięzców. Autor najlepszej pracy w polskiej edycji konkursu otrzyma fotosmartfon HUAWEI P60 Pro, a laureaci poszczególnych kategorii – smartwatche lub słuchawki. Natomiast światowy finał, w którym do wygrania są m.in. 3 nagrody główne po 10 000 dolarów, zostanie rozstrzygnięty pod koniec września bieżącego roku.







W 2023 roku konkurs HUAWEI XMAGE Awards, do tej pory znany jako Next Image Awards, przeszedł rebranding. Nowa nazwa nawiązuje do XMAGE – przełomowej technologii fotografii mobilnej, zastosowanej m.in. w fotosmartfonie HUAWEI P60 Pro. Niezmiennie jednak, aby wziąć udział w konkursie, należało przesłać zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane smartfonem Huawei. Uczestnicy mieli do wyboru 8 kategorii konkursowych, w tym 6 fotograficznych i 2 filmowe. Wszystkie zgłoszenia zostały poddane weryfikacji, a następnie ocenione przez polskie jury, w skład którego weszli: Agnieszka Ewa Giętkowska – fotografka, zwyciężczyni polskiej edycji Next Image 2022; Piotr Twardowski – twórca kreatywnych filmów reklamowych, a także zespół polskiego działu marketingu Huawei CBG. Jury wybrało głównego laureata polskiej edycji, a ponadto po jednym zwycięzcy z każdej kategorii.



Poznajmy zwycięzców

Nagroda główna: mazurekphotographer

Laureaci kategorii fotograficznych:

1. Night Walk (spróbuj uchwycić światło ukryte w ciemności) – pozdro_techno

2. Portret (wyraź siebie lub swojego bohatera) – Anna Mucha

3. Sztuka i moda (jako znakomite formy wyrażania siebie) – Michał Wes Wesołek

4. Outdoor (pokaż, co znaczy dla Ciebie przebywanie poza domem) – bwilkova

5. Hello Life! (pokaż inspirujący, zaskakujący lub emocjonalny moment) – Jarek Radimersky

6. Storyboard (seria od 3 do 9 zdjęć, które opowiadają jakąś historię) – Wroclavska

Laureaci kategorii filmowych:

1. Akcja (maks. 30 sek. materiał, pokazujący poruszający moment/wydarzenie) – daniel_wencel

2. Storytelling (opowiedz historię takiej postaci, która zainspiruje świat. Film krótkometrażowy do 5 minut / film długometrażowy 5-30 minut) – Anna Łukaszewska



Autor najlepszej pracy w Polsce sięgnie po smartfon HUAWEI P60 Pro, zwycięzcy kategorii Portret i Night Walk otrzymają nowe smartwatche z serii HUAWEI Watch 4, a laureaci pozostałych kategorii słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i.



Zwycięskie zdjęcia i filmy można obejrzeć na stronie Społeczności Huawei: https://consumer.huawei.com/pl.











Źródło: Info Prasowe - HUAWEI