Huawei partnerem 20. Półmaratonu Warszawskiego

Huawei CBG Polska z dumą ogłasza współpracę z 20. Półmaratonem Warszawskim. Jako oficjalny partner technologiczny wydarzenia marka będzie ponownie wspierać biegaczy pod hasłem „Utrzymaj swoje tempo” – inspirując do wytrwałości i przekraczania własnych granic. To hasło odzwierciedla filozofię świadomego biegania – by niezależnie od warunków i przeciwności zawsze utrzymać swoje tempo, aż do samej mety. Takie nastawienie idealnie wpisuje się w filozofię Huawei „Make It Possible”, podkreślając, że każda bariera jest do pokonania, a technologia może stać się kluczowym sprzymierzeńcem w dążeniu do sukcesu.







Huawei – partner technologiczny biegaczy

W ramach współpracy Huawei przygotuje m.in. specjalne strefy dopingowe, w których rodziny i przyjaciele będą mogli wspierać zawodników, pomagając im utrzymać tempo oraz motywację na trasie. Powstanie także strefa główna w Miasteczku Półmaratonu, gdzie uczestnicy i kibice będą mogli zobaczyć najnowsze urządzenia marki, w tym niewypadające z uszu słuchawki HUAWEI FreeClip 2 czy smartwatche stworzone dla biegaczy, które już niedługo będą mieć swoją premierę. Zegarki te oferować będą narzędzia do tworzenia skutecznych planów treningowych, monitorowania postępów i dbania o regenerację. Producent przewidział także dodatkowe atrakcje i aktywacje, zarówno w okresie poprzedzającym zawody (treningi prowadzone pod okiem influencera Kamila Szymczaka), jak i na samej trasie półmaratonu.



Globalne promowanie aktywności

Huawei konsekwentnie angażuje się w promowanie aktywnego stylu życia. Na początku bieżącego roku producent ogłosił swoją współpracę z Eliudem Kipchoge – żywą legendą maratonu i symbolem przekraczania ludzkich granic. Dla Kipchoge bieganie to nie elitarna dyscyplina, lecz uniwersalna forma wolności, zdrowia i wewnętrznej siły. W 2025 roku ogłosił nowy cel – przebiec siedem maratonów na siedmiu kontynentach, by inspirować ludzi na świecie do aktywności i przełamywania własnych ograniczeń. Współpraca Huawei z Eliudem Kipchoge jest zapowiedzią powrotu marki w segmencie zegarków biegowych po ponad czterech latach przerwy od światowej premiery HUAWEI WATCH GT Runner. Nadchodząca premiera nowego smartwatcha jest efektem kilkuletnich prac nad zaawansowanymi systemami monitorowania zdrowia i treningu, które mają realnie wspierać biegaczy na każdym poziomie zaawansowania.



Partnerstwo z 20. Półmaratonem Warszawskim to kolejny krok w realizacji misji marki – wspierania wszystkich, którzy chcą poprawiać swoją formę, zarówno w sporcie, jak i w codziennym życiu.



Start jubileuszowego biegu już 22 marca 2026 r.









źródło: Info Prasowe - HUAWEI