Hykker Vintage - głośnik karaoke z mikrofonem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Urządź ze swoimi przyjaciółmi prawdziwy konkurs piosenek w domowym zaciszu albo podczas imprez plenerowych, letnich ognisk czy grilla. To świetna okazja do integracji i spędzenia ze sobą czasu w formie dobrej zabawy. Głośnik Hykker Vintage został wyposażony w mikrofon przewodowy, dzięki któremu można śpiewać i bawić się jak na prawdziwym karaoke! Ten sporych rozmiarów głośnik inspirowany urządzeniami minionego stulecia o maksymalnej mocy 15 W, wypełni pomieszczenie czy plener dźwiękiem, jakiego można się po nim nie spodziewać. Jego solidny akumulator pozwoli na dłuższe cieszenie się z granej muzyki, a możliwość regulacji tonów niskich na dopasowanie głośności w danej chwili grania muzyki.







Głośnik karaoke marki Hykker działa bezprzewodowo do 10 metrów, jego sterowanie odbywa się za pomocą przedniego panelu. Głośnik może działać również w połączeniu przewodowym przez złącze AUX, którego wejście znajduje się na froncie urządzenia. Głośnik wyposażony jest również w wejście na kartę micro SD oraz USB do obsługi pamięci masowej. Głośnik automatycznie uruchomia odpowiedni tryb zależnie od rodzaju podłączonej pamięci oraz odtwarza zapisane na niej pliki. Dodatkową funkcją głośnika jest tryb FM – przez niego można wyszukać fale radiowe i puszczać muzykę z ulubionych radiostacji.



Mikrofon dołączony do urządzenia jest przewodowy i podłącza się go do wejścia, umiejscowionego na froncie urządzania. Można go włączyć w dowolnym trybie pracy głośnika. Poziom głośności mikrofonu uzależniony jest od poziomu głośności urządzenia. Mikrofon można włączać i wyłączać przełącznikiem na jego obudowie.



Głośnik posiada także wielokolorowe podświetlenie, które uruchamiane jest przez długie wciśnięcie przycisku M. Podświetlenie domyślnie włącza się przy włączaniu głośnika, co daje naprawdę klubowy klimat.



Dużym atutem urządzenia jest pasek dla łatwiejszego przenoszenia i transportowania głośnika. Na przodzie urządzenia widoczny jest panel sterujący oraz po obu stronach znajdują się głośniki wysokotonowe. Po bokach muzyka poleci z głośników basowych dając klubowy klimat. Do zestawu dołączono również przewód ładujący typu micro-USB.



Produkt przeszedł pozytywną weryfikację wytrzymałości, funkcjonalności, użyteczności oraz produkcji kontrolowanej niezależnej instytucji badawczej TUV, uzyskując certyfikat. Produkt od marki Hykker, dostępny będzie w ofercie sklepów sieci Biedronka w Polsce, w cenie 149 PLN. Produkt od firmy mPTech Sp. z o.o. oferowany będzie od 3 kwietnia br. aż do wyczerpania zapasów.





















Źródło: Info Prasowe / mPTech