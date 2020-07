Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX, dział gamingowy Kingston Technology, poinformował o rozszerzeniu serii klawiatur Alloy o urządzenie mechaniczne dla graczy HyperX Alloy Elite 2. Nowa klawiatura gamingowa Alloy Elite 2 opiera się na oryginalnej konstrukcji Alloy Elite. Jest wyposażona w liniowe przełączniki mechaniczne HyperX w kolorze czerwonym, które stworzono z myślą o wydajności i długiej eksploatacji — ich wytrzymałość jest oceniana na 80 milionów kliknięć na klawisz. Klawiatura ma dedykowane klawisze multimedialne, przyciski szybkiego dostępu i pokrętło do regulacji głośności. Zastosowano w niej zaprojektowane przez HyperX nakładki na klawisze Pudding Keycaps, które dzięki półprzezroczystemu, dwuwarstwowemu materiałowi i wyjątkowej czcionce HyperX uwypuklają podświetlenie LED i efekty RGB.







Model HyperX Alloy Elite 2 wyposażono w charakterystyczny, podświetlany pasek, podświetlenie LED i dynamiczne efekty świetlne RGB z możliwością dostosowania dla każdego klawisza1. Z myślą o wytrzymałości w klawiaturze Alloy Elite 2 zastosowano solidną, stalową ramę. Urządzenie ma dedykowane przyciski multimedialne i duże pokrętło do regulacji głośności, a także przyciski szybkiego dostępu do sterowania jasnością, efektami świetlnymi i trybem gry. Klawiatura udostępnia także przelotowe złącze USB 2.0, 100-procentowy anti-ghosting i pełną funkcję N-Key Rollover.



Alloy Elite 2 to jedna z mechanicznych klawiatur gamingowych z podświetleniem RGB w ofercie produktów HyperX, które wyposażono w wytrzymałą, stalową ramę zapewniającą stabilność i kontrolę. Użytkownicy mogą zmieniać podświetlenie i efekty świetlne za pomocą intuicyjnego oprogramowania NGENUITY, uzyskując w ten sposób atrakcyjne efekty kolorystyczne. Model HyperX Alloy Elite 2 udostępnia też wbudowaną pamięć, w której można zapisać maksymalnie trzy profile i w ten sposób dostosowywać klawiaturę do własnych potrzeb. Oprogramowanie HyperX NGENUITY zapewnia zaawansowane możliwości personalizacji efektów świetlnych dla poszczególnych klawiszy, trybu gry i ustawień makr. Klawiatura Alloy Elite 2 jest kompatybilna z komputerami PC oraz konsolami PS4 i Xbox One.



Mechaniczna klawiatura gamingowa HyperX Alloy Elite 2 jest dostępna w sugerowanej przez producenta cenie 719 PLN w sklepie internetowym HyperX i sieci sklepów partnerskich (zarówno stacjonarnych, jak i internetowych).



Ze względu na aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa COVID-19, produkty oraz przesyłki realizowane przez HyperX mogą zostać opóźnione. Firma podejmuje wszelkie możliwe działania, aby razem z partnerami zminimalizować potencjalne efekty tej sytuacji na naszych klientów, a także zapewnić pełną dostępność produktów oraz przesyłki na czas.





























Źródło: Info Prasowe / HyperX