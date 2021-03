HyperX Alloy Origins 60 już dostępna w krajach regionu EMEA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX poinformował, że mechaniczna klawiatura gamingowa Alloy OriginsTM 60 jest już sprzedawana w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). To kompaktowe urządzenie o wymiarach odpowiadających 60% klawiatury standardowej zostało wyposażone w liniowe przełączniki mechaniczne zaprojektowane z myślą o wydajności i długim użytkowaniu (trwałość każdego z nich jest oceniana na 80 mln kliknięć). Dużą trwałością odznaczają się także klawisze PBT z dwuwarstwowo formowanymi nakładkami i dodatkowymi funkcjami, dobrze widoczne dzięki podświetleniu RGB i wyrazistym efektom świetlnym.







Alloy Origins 60 to pierwsza klawiatura gamingowa HyperX 60 zbudowana z wykorzystaniem liniowych przełączników mechanicznych HyperX Red. Przełączniki te wymagają mniejszej siły nacisku do aktywacji, a ponadto mają mniejszy skok niż inne tego typu urządzenia dostępne na rynku, co zapewnia jeszcze szybszą reakcję. Ta trwała i stabilna klawiatura gamingowa ma obudowę wykonaną w całości z aluminium lotniczego, a dzięki wymiarom 60% zajmuje mało miejsca na biurku i pozostawia większą przestrzeń na manewrowanie myszą.



Klawiatura Alloy Origins 60 została wyposażona w klawisze z podświetleniem RGB (diody LED umieszczone w widoczny sposób zapewniają wyraziste efekty świetlne) oraz pięcioma poziomami jasności, co ułatwia i uatrakcyjnia grę zarówno w dzień, jak i w nocy. Modelowi Alloy Origins 60 towarzyszy oprogramowanie HyperX NGENUITY, które udostępnia makra i zaawansowane funkcje podświetlenia, w tym możliwość dostosowywania efektów świetlnych dla każdego klawisza1. Klawiatura ma również dodatkowe klawisze pomocnicze, takie jak HX ESC, oraz wyjątkowy, zaprojektowany przez HyperX klawisz spacji, a urządzenie do wyjmowania klawiszy umożliwia ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb.



Nowa klawiatura udostępnia tryb Custom Game, w którym użytkownicy mogą wybrać, które klawisze są włączone, a które nie. Samodzielnie definiowane makra można zapisywać w bibliotece makr. Użytkownicy mają też do wyboru trzy regulowane kąty ustawienia klawiatury, pozwalające nadać jej idealną pozycję. Za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY we wbudowanej pamięci można zapisać maksymalnie trzy profile klawiatury na potrzeby grania poza domem. Do innych zalet urządzenia należy 100-procentowy anti-ghosting, pełna funkcja N-key Rollover oraz odłączany kabel ze złączami USB typu C i typu A.



Mechaniczna klawiatura gamingowa HyperX Alloy Origins 60 z przełącznikami HyperX Red jest dostępna w wersji z układem amerykańskim (US) po sugerowanej cenie producenta wynoszącej 529 PLN w sklepie HyperX na region EMEA. Od 22 marca będzie ją można również nabyć z układem US/NO.



























Źródło: Info Prasowe / HyperX