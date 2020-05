HyperX Ducky z przełącznikami HyperX Red

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX ogłosił współpracę z DuckyChannel International Co. Ltd, firmą produkującą klawiatury. Obie organizacje zdecydowały się na wspólne stworzenie limitowej edycji gamingowej klawiatury mechanicznej HyperX x Ducky One 2 Mini czyli klawiaturę w rozmiarze 60% klasycznych konstrukcji. Gamingowa klawiatura mechaniczna HyperX x Ducky One 2 Mini zbudowana jest przy wykorzystaniu linearnych przełączników mechanicznych HyperX Red, stworzonych z myślą o jakości użytkowania, wytrzymałości i żywotności do nawet 80 milionów kliknięć per klawisz.







Klawiatura wyposażona jest w wyjątkowe, dużo jaśniejsze podświetlenie RGB dzięki wysuniętym diodom, a do tego zbudowana jest zgodnie z projektem klawiatury Ducky One 2 Mini z wykorzystaniem formowanych dwuwarstwowo nakładek na klawisze Ducky PBT.



Klawiatura HyperX x Ducky One 2 Mini to ultra-kompaktowy projekt wielkości zaledwie 60% typowej klawiatury w celu maksymalnego ekonomicznego wykorzystania miejsca na biurku i stworzenia dogodnej przestrzeni do pracy myszką. Wykorzystane w urządzeniu czerwone przełączniki od HyperX zaprojektowane zostały tak, aby punkt ich aktywacji był krótszy, w celu zwiększenia responsywności urządzenia.



HyperX x Ducky One 2 Mini ma dobrze widoczne podświetlenie LED oraz wykorzystuje formowane dwuwarstwowo nakładki na klawisze Ducky PBT z nadrukowanymi dodatkowymi funkcjami na ich dolnej krawędzi dla szybkiego rozpoznania ich dodatkowej funkcjonalności. Wsparcie Ducky Macro 2.0 pozwala użytkownikom na personalizację podświetlenia oraz makr dzięki wbudowanym w klawiaturę interfejsowi, który pozwala na zapis do 6 własnych profili w urządzeniu.



HyperX x Ducky One 2 Mini to limitowana edycja klawiatury, dostępna łącznie w jedynie 3 700 egzemplarzach na całym świecie. Każdy model jest laserowo oznaczany unikalnym numerem seryjnym na spodzie klawiatury. Urządzenie zbudowane jest ze stylowego, czarno-czerwonego materiału obudowy, którą charakteryzuje estetyka i wytrzymałość. Trzy dostępne poziomy nachylenia pozwalają dostosować klawiaturę zgodnie z preferencjami. W paczce z klawiaturą użytkownicy znajdą też wyjątkowe narzędzie do wyjmowania klawiszy od Ducky, dodatkowe kolorowe nakładki i klawisz spacji zaprojektowany na Rok Szczura – Ducky Year of the Rat.



Klawiatura gamingowa HyperX x Ducky One 2 Mini dostępna jest obecnie w cenie 129.99 Euro w limitowanym zakresie wyłącznie w sklepie na stronie internetowej producenta HyperX’s Online Shop.

















Źródło: Info Prasowe / HyperX