HyperX Predator DDR4 RGB i FURY DDR4 RGB o pojemności do 256 GB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX poinformowało o wprowadzeniu nowych szybkości i pojemności modułów i zestawów pamięci HyperX Predator DDR4 RGB oraz HyperX FURY DDR4 RGB. Linię pamięci rozszerzają zestawy o łącznej pojemności do 256 GB i szybkości do 4600 MHz. Moduły zostały zaprojektowane pod kątem rygorystycznych testów certyfikacyjnych, w tym Intel XMP oraz AMD Ready for Ryzen. Rodzina modułów HyperX Predator DDR4 zapewnia duże częstotliwości1, szybkość sięgającą 4800 MHz1 oraz niskie opóźnienia na poziomie od CL12 do CL19. W modułach Predator DDR4 zastosowano czarne rozpraszacze ciepła i dopasowane kolorystycznie czarne płyty PCB, dzięki którym produkty doskonale pasują do najnowszych komputerów.







Pamięci Predator są dostępne w postaci pojedynczych modułów o pojemności 8, 16 i 32 GB oraz w zestawach dwu-, cztero- i ośmiomodułowych. FURY DDR4 to ekonomiczne i wydajne moduły pamięci DDR4 przeznaczone do najnowszych platform do gier i najnowszych płyt głównych dostępnych na rynku. Moduły FURY DDR4 obsługują funkcję Plug N Play przy 2400 MHz i 2666 MHz, co pozwala na automatyczne zwiększanie częstotliwości taktowania przy standardowych ustawieniach DDR4 1.2 V. Ich konstrukcję uzupełnia kompaktowy, asymetryczny rozpraszacz ciepła. Moduły HyperX FURY DDR4 są dostępne w wersjach od 2400 MHz do 3733 MHz z opóźnieniami na poziomie od CL15 do CL19. Pamięć FURY DDR4 jest dostępna w postaci modułów od 4 do 32 GB i zestawach o pojemności od 16 do 128 GB.



Moduły pamięci RGB — zarówno należące do linii Predator, jak i FURY DDR4 — wyposażono w stylowe czarne rozpraszacze ciepła i dynamiczne oświetlenie RGB, które wykorzystuje opatentowaną przez firmę HyperX technologię Infrared Sync, aby zapewnić synchronizację efektów świetlnych. Oprogramowanie HyperX NGENUITY3 pozwala na dostosowywanie ustawień oświetlenia RGB.



W ostatnim czasie firma HyperX dwukrotnie przesunęła granice częstotliwości pamięci, osiągając wartość 6600 MHz (w konfiguracji 2 DIMM) i 6638 MHz (w konfiguracji 1 DIMM) na płycie głównej ASUS ROG MAXIMUS 12 APEX. Szczegółowe informacje można znaleźć w filmach na temat zwiększania częstotliwości taktowania do 6600 MHz i 6638 MHz.



Moduły HyperX Predator DDR4 i FURY DDR4 przeszły gruntowne testy fabryczne pod względem szybkości i są objęte bezterminową gwarancją. Moduły HyperX Predator DDR4 i FURY DDR4 można już nabyć w punktach sprzedaży detalicznej i internetowej firmy HyperX.



























Źródło: Info Prasowe / HyperX