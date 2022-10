HyperX ProCast XLR -mikrofon z pozłacanym kondensatorem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX ogłosił dziś premierę mikrofonu HyperX ProCast Large Diaphragm Condenser Microphone. HyperX ProCast to profesjonalnej klasy mikrofon pojemnościowy wyposażony w złącze XLR1, wejście o kardioidalnym wzorze polaryzacji oraz pozłacaną kapsułę pojemnościową o dużej membranie, zapewniającą najwyższej jakości dźwięk. Zaprojektowany z myślą o streamerach, influencerach i twórcach treści, poszukujących profesjonalnej jakości w mikrofonie ze złączem XLR, HyperX ProCast oferuje nagrania wysokiej jakości audio o żywym brzmieniu.







Mikrofon ProCast rejestruje najdrobniejsze szczegóły nagrania dzięki pozłacanej kapsule pojemnościowej o dużej membranie i wykorzystuje popularny kardioidalny wzór polaryzacji, aby utrzymać skupienie na źródle dźwięku. Przełączany -10dB PAD pozwala mikrofonowi na obsługę głośnych źródeł dźwięku, a 80Hz przełącznik filtra górnoprzepustowego pomaga zredukować niepożądane niskie częstotliwości.



Zaprojektowany z myślą o rejestrowaniu wysokiej jakości dźwięku i treści pozbawionych szumów, ProCast jest wyposażony we wbudowane mocowanie antywibracyjne, redukujące szumy oraz odłączany metalowy filtr pop HyperX Shield, który pomaga zredukować dodatkowe niepożądane dźwięki, zapewniając wyraźniejsze rejestrowanie audio. Adapter mocowania pasuje do gwintów o rozmiarach 3/8 cala i 5/8 cala i jest zgodny z większością statywów i wysięgników.



Firma HyperX będzie obecna na targach TwitchCon San Diego w dniach 7-9 października na stoisku nr 1913, prezentując najnowsze urządzenia peryferyjne HyperX, w tym nowy mikrofon o klasie profesjonalnej - ProCast.



Dostępność

Mikrofon pojemnościowy HyperX ProCast z dużą membraną będzie dostępny w Europie w cenie 1399 PLN za pośrednictwem sieci sprzedawców detalicznych i internetowych firmy HyperX.



















Źródło: Info Prasowe / HyperX