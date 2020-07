HyperX i Champion wprowadzają kolekcję odzieży — Reflective Collectio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX poinformował o wprowadzeniu HyperX x Champion Reflective Collection, ekskluzywnej, limitowanej kolekcji odzieży stworzonej we współpracy z Champion Athleticwear, producentem ubrań dla sportowców działającym od 1919 r. Kolekcja z odblaskowym logotypem obejmuje czarny T-shirt, polarową bluzę z kapturem oraz, po raz pierwszy, klapki. Kolekcja wykorzystuje wyjątkowy mechanizm przenoszenia ciepła, który podświetla logotyp. To pierwsza oferta odzieży HyperX o zasięgu międzynarodowym, która będzie dostępna w ponad 100 krajach. Mechanizm odblaskowy został zaprojektowany z myślą o uchwyceniu doskonałości światła. Kolekcja będzie dostępna online w serwisie champion.com od 9 lipca od godz. 8:00 czasu pacyficznego (PST).







Pierwsza kapsułowa kolekcja HyperX i Champion inspirowana grami komputerowymi okazała się spektakularnym sukcesem. Społeczność graczy niecierpliwie czekała na kolejne projekty pod markami HyperX i Champion. W ramach najnowszej kolekcji chcieliśmy połączyć klasyczne wzornictwo z jakimś wyjątkowym, zaskakującym elementem. Tym razem postawiliśmy na odblaskowe logo, które podświetla się, gdy pada na nie światło. Koncepcja ta doskonale komponuje się ze słuchawkami Cloud Alpha S oraz urządzeniami peryferyjnymi HyperX RGB przy jednoczesnym zachowaniu eleganckiego i uniwersalnego stylu charakterystycznego dla produktów Champion Athleticwear.



Nowa kolekcja HyperX i Champion® ma na celu umożliwienie fanom samorealizacji, swobody wyrażania siebie oraz podkreślania swojej pasji, indywidualizmu i wyjątkowości za pomocą stylowego ubioru.



Kolekcja HyperX x Champion Reflective Collection będzie dostępna od 9 lipca w serwisie champion.com. Poszczególne elementy limitowanej kolekcji są dostępne w wersji unisex w rozmiarach od S do XXL. Bawełniany T-shirt można kupić w cenie detalicznej 35 USD, a polarową bluzę z kapturem Powerblend za 80 USD. Z kolei klapki są dostępne dla mężczyzn w rozmiarach od S do XL w cenie 45 USD.



































Źródło: Info Prasowe / HyperX