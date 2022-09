HyperX prezentuje ulepszony zestaw słuchawkowy Cloud Stinger 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX (HP), ogłosił dziś premierę ulepszonego zestawu słuchawkowego HyperX Cloud Stinger 2 dla graczy PC. Nowość charakteryzuje się komfortem i trwałością, z czego znane są urządzenia HyperX. Słuchawki posiadają miękką, zapamiętującą kształt ucha piankę i najwyższej jakości skórę syntetyczną. Cloud Stinger 2 wyposażono w technologię DTS Headphone: X Spatial Audio zapewniającą lepszą przestrzenną lokalizację dźwięku 3D. Zminimalizowana waga, bez uszczerbku dla ogólnej wydajności, zapewnia, że słuchawki Cloud Stinger 2 oferują lekkość i imponujący dźwięk, idealny do długich sesji gier i rozmów ze znajomymi.







Cloud Stinger 2 zachowuje to, co najlepsze z oryginalnych słuchawek HyperX Cloud Stinger, jednocześnie prezentując udoskonalenia, aby sprostać potrzebom graczy w jeszcze szerszym zakresie. Ważący poniżej 300 gramów zestaw słuchawkowy został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom wysokiej jakości dźwięku i jak największej wygody. Cloud Stinger 2 wykorzystuje duże przetworniki 50mm, które zapewniają nieskazitelny dźwięk. Natomiast nowe nauszniki obracają się o 90 stopni, co umożliwia dobre dopasowanie, a także wygodę, gdy są ściągane na szyję podczas przerw w grze. Zestaw słuchawkowy jest również wyposażony w łatwo dostępne na nausznikach elementy sterujące dźwiękiem. Posiada również obrotowy, wyciszający szumy elastyczny mikrofon, który zapewnia maksymalną wygodę, redukcję szumów otoczenia i wyraźną jakość głosu.



Gamingowy zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger 2 będzie dostępny od końca października u sprzedawców detalicznych i internetowych w regionie EMEA w cenie 329 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / HyperX