HyperX z nową ofertą urządzeń gamingowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Company, Inc., przedstawił nowe dodatki do swojej znakomitej oferty akcesoriów gamingowych i pamięci. HyperX zadebiutował na rynku peryferiów gamingowych w 2014 roku, wprowadzając na rynek zestaw słuchawkowy. Od tego czasu cały czas rozwija swój asortyment. Wśród najnowszych produktów, które zostaną zaprezentowane na targach CES, znajdą się bezprzewodowe słuchawki gamingowe Cloud Flight S, klawiatura Alloy Origins RGB z przełącznikami mechanicznymi HyperX Aqua, mysz Pulsefire Raid, podkładka pod mysz FURY Ultra RGB, a także moduły pamięci FURY DDR4 DIMM i Impact DDR4 SODIMM.







Najnowsza linia produktów HyperX wyznacza nowe standardy komfortu, udogodnień, wydajności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb. Zapewni wspaniałe wrażenia graczom na wszystkich poziomach.



• HyperX Cloud Flight S – bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Cloud Flight S, oparty na wcześniejszym udanym modelu Cloud Flight, może pracować nawet 30 godzin bez ładowania akumulatora i kompatybilny z bezprzewodową ładowarką z certyfikatem Qi. Pracujący w paśmie 2.4 GHz model Cloud Flight S ma konstrukcję wokółuszną z nausznikami obracającymi się w zakresie 90 stopni. Zapewnia niezwykłe wrażenia dźwiękowe dzięki odpowiednio dostosowanemu modułowi wirtualnego dźwięku przestrzennego HyperX 7.13 i przetwornikom o średnicy 50 mm. Zestaw Cloud Flight S jest wyposażony w odłączany mikrofon z diodowym wskaźnikiem LED informującym o wyciszeniu. Zestawy słuchawkowe współdziałające z komputerami PC oraz konsolami PS4 i PS4 mają intuicyjne regulatory nauszników, które umożliwiają nastawianie głośności gier i czatu z wykorzystaniem oprogramowania HyperX NGENUITY.



• HyperX Alloy Origins Gaming Keyboard – ta klawiatura mechaniczna została zbudowana z wykorzystaniem przełączników mechanicznych HyperX Aqua. Ma dobrze widoczne klawisze z podświetleniem RGB, wyrazistymi efektami świetlnymi i pięcioma regulowanymi poziomami jasności. Korpus klawiatury jest wykonany z trwałego i stabilnego aluminium lotniczego ze szczotkowanym wykończeniem. Konstrukcja urządzenia pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i pozostawia wiele przestrzeni na korzystanie z myszy. Urządzenie jest wyposażone w odłączany przewód ze złączami USB typu C i A. Model Alloy Origins udostępnia makra i zaawansowane funkcje podświetlenia, w tym możliwość prostego dostosowywania efektów świetlnych dla każdego klawisza. Za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY we wbudowanej pamięci można zapisać maksymalnie trzy profile klawiatury Alloy Origins na potrzeby grania poza domem. Do innych zalet tej klawiatury należą 100-procentowy anti-ghosting i pełna funkcja N-Key Rollover.



• HyperX Pulsefire Raid ― ta ergonomiczna mysz RGB została zaprojektowana z myślą o graczach, którzy potrzebują dodatkowych przycisków w celu przypisywania klawiszy lub wykonywania różnych komend. Umożliwia precyzyjne, płynne i szybkie śledzenie bez przyspieszania. Ma 11 programowalnych przycisków i czujnik Pixart 3389, który zapewnia dużą precyzję i szybkość przy rozdzielczości do 16000 DPI. Wskaźnik LED informuje o aktualnie wybranym natywnym ustawieniu DPI, które można dodatkowo dostosowywać. Ponadto mysz wyposażona jest w przełączniki firmy Omron o cyklu 20 mln kliknięć. Zaawansowane funkcje dostosowań dostępne w oprogramowaniu HyperX NGENUITY pozwalają na konfigurowanie makr oraz dostosowywanie rozdzielczości i efektów świetlnych RGB.



• HyperX FURY Ultra ― podkładka pod mysz FURY Ultra ma dynamiczne 360-stopniowe podświetlenie RGB regulowane za pomocą pierścienia i paska, które można dostosować do indywidualnych wymagań za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY. Podkładka ma twardą powierzchnię z mikrotekstury i antypoślizgowy spód z gumy, co zapewnia stabilność, szybkość i wydajność.



• Nowe, szybkie moduły pamięci HyperX FURY DDR4 i FURY DDR4 RGB ― moduły FURY DDR4 i FURY DDR4 RGB są ekonomicznymi, wydajnymi, zmodernizowanymi urządzeniami dla najnowszych platform Intel i AMD. Udostępniają profile, które mają certyfikat zgodności z platformą Intel XMP lub są przygotowane do pracy z nią. Mogą również współdziałać z systemem AMD Ryzen. Moduły pamięci FURY DDR4 i FURY DDR4 RGB będą teraz dostępne w wersjach o częstotliwości 3600 MHz i 3733 MHz oraz pojemności 8 GB i 16 GB, a także w zestawie o maksymalnej pojemności 64 GB.



• Nowe dodatkowe moduły pamięci HyperX Impact DDR4 SODIMM ― pamięć HyperX Impact DDR4 może zwiększyć wydajność komputerów o niewielkich rozmiarach. Udostępnia funkcje Plug N Play (podłącz i pracuj)7, które umożliwiają automatyczne zwiększanie częstotliwości taktowania pamięci do maksymalnej opublikowanej wartości, na jaką pozwala system. Pamięć ta, przygotowana do pracy na platformach Ryzen i Intel XMP, jest dostępna w modułach o pojemności 32 GB i zestawie o maksymalnej pojemności 64 GB.



Nowe produkty będą dostępne za pośrednictwem sieci punktów sprzedaży detalicznej HyperX i w sklepach internetowych w terminach:

• Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Cloud Flight S ― luty

• Klawiatura gamingowa Alloy Origins RGB (z przełącznikami Aqua) – marzec

• Mysz gamingowa Pulsefire Raid ― styczeń

• Podkładka pod mysz FURY Ultra RGB ― styczeń

• FURY DDR4 i FURY DDR4 RGB o częstotliwości taktowania 3600 MHz i 3733 MHz ― styczeń

• Impact DDR4 SODIMM, zestawy o częstotliwości taktowania do 3200 MHz i 64 GB ― styczeń



















Źródło: Info Prasowe / HyperX