IEAST AUDIO – Nowa linia urządzeń streamujących multiroom

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka IEAST przyzwyczaiła Nas już do dobrze skrojonych i skalkulowanych urządzeń służących do pracy i odtwarzania muzyki w środowisku sieciowym. Nowe logo oraz nowa forma produktów wnosi również nową jakość i funkcjonalność, zarówno dla użytkowników końcowych jak i dla firm zajmujących się instalacjami typu inteligentny dom. Wszystkie produkty IEAST wspierane są poprzez dedykowaną aplikacje, która służy do sterowania muzyką oraz samym urządzeniem, konfiguracji zasobów sieciowych oraz zarządzania funkcją multiroom. Aplikacja jest bezpłatna i działa na tablety oraz smartphony zarówno pracujące w systemie Android jak i Apple IOS. Produkty obsługują popularne serwisy muzyczne jak Tidal, Spotify, Deezer i wiele innych, również w trybie Connect.







Ponadto urządzenia wspierają Airplay2, Radio Internetowe, Podcasty, protokoły DLNA/PnP, Alexa, Siri Apple Home oraz urządzenia zewnętrzne audio. Część urządzeń jest również kompatybilna m.in. z systemami domu inteligentnego jak Fibaro, Control4 czy Home Seer. Poprzez protokoły HTTP API, RS232 czy TCP/IP można integrować z już istniejącymi instalacjami by tworzyć systemy multiroom sterowania muzyką.



IEAST OLIOstream-1 - Odbiornik WiFi 2.4G/5G AirPlay 2 DLNA Bluetooth 5.0 24bit/192kHz

Wraz z Oliostream-1 IEAST oferuje kompaktowy i wydajny bezprzewodowy odbiornik audio, który współpracuje zarówno z Wi-Fi, jak i Bluetooth. Niezwykle wszechstronny, obsługuje wiele protokołów transmisji, takich jak DLNA, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, a nawet można nim sterować za pomocą asystentów głosowych Amazon Alexa i Siri. Za pośrednictwem aplikacji IEAST pozwala również cieszyć się najpopularniejszymi usługami strumieniowymi, takimi jak Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Amazon Music lub wieloma radiami internetowymi za pośrednictwem TuneIn. Wyjście Olio jest na wspólnym gnieździe 3,5 mm i złączu Mini Toslink. Integruje układ Burr Brown DAC, który umożliwia konwersję cyfrowo-analogową i obsługuje częstotliwości próbkowania do 24 bitów 192 kHz. Cena sugerowana IEAST Oliostream-1 wynosi 489 PLN brutto.

















IEAST AUDIOCAST PRO M50 to mały, wszechstronny i szczególnie wydajny odtwarzacz sieciowy, kompatybilny z dużą liczbą protokołów transmisji i usług strumieniowych. Posiada Wi-Fi i Bluetooth 5.0, co pozwala na łatwy bezprzewodowy dostęp do plików audio, niezależnie od tego, czy są przechowywane na smartfonie, komputerze czy serwerze NAS. Obsługuje protokoły transmisji DLNA/UPnP i Airplay, a także Spotify Connect i QPlay. Obsługuje również wiele głównych usług przesyłania strumieniowego, takich jak Deezer, Tidal, Spotify, Amazon Music, Qobuz, Napster i radio internetowe za pośrednictwem TuneIn. Oprócz możliwości sieciowych, M50 zapewnia również połączenie przez wejście jack 3.5 mm / optyczne Mini-Toslink. Konwersja cyfrowo-analogowa jest wykonywana przez DAC ES9023.

IEAST AMP80 to wzmacniacz klasy D i połączenie odtwarzacza sieciowego, które jest wydajne, mocne i wszechstronne. Jego stopień wzmacniacza oparty na układzie TDA7498E pozwala na uzyskanie komfortowej mocy 2x80W przy 4Ω lub 2x50W przy 8Ω. W swojej sekcji sieciowej zawiera zarówno odbiornik Bluetooth 5.0, jak i odbiornik Wi-Fi, umożliwiając bardzo łatwy dostęp do plików audio, niezależnie od tego, czy są one przechowywane na smartfonie, komputerze czy serwerze NAS. AMP80 obsługuje protokoły strumieniowe DLNA/UPnP i Airplay, a także Spotify Connect i QPlay. Obsługuje również wiele głównych usług przesyłania strumieniowego, takich jak Deezer, Tidal, Spotify, Amazon Music, Qobuz, Napster i radio internetowe za pośrednictwem TuneIn. Oprócz możliwości sieciowych, AMP80 zapewnia również wejście pomocnicze na gnieździe 3.5 mm i cyfrowe wejście koncentryczne. Po stronie wyjściowej znajdują się terminale głośnikowe, a także wyjście na subwoofer, umożliwiające integrację kompletnego systemu 2.1.

Z myślą o zaawansowanych instalacjach oraz dla instalatorów, którzy potrzebują dyskretnych rozwiązań producent oferuje równorzędny model wzmacniacz - AMP-I50Bv2 przeznaczony do zabudowy.