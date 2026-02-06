IEM Kraków 2026 startuje w ten weekend

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 6 lutego Kraków po raz pierwszy w historii stanie się gospodarzem jednego z najbardziej prestiżowych cykli esportowych na świecie. Intel Extreme Masters zawita do Tauron Areny, a ranga wydarzenia jest tym wyższa, że jego oficjalnym partnerem jest gamingowa marka Predator. Po latach niezapomnianych momentów i wyprzedanych trybun w Katowicach turniej otwiera kolejny rozdział swojej historii – „Hall of Heroes” przenosi się do Krakowa, gdzie fani zobaczą topową rywalizację w Counter Strike 2 na żywo na jeszcze większej arenie. Wydarzenie ma charakter cykliczny – w ramach wieloletniej współpracy organizatora z miastem Kraków, IEM ma na stałe wpisać się w międzynarodowy kalendarz esportu.







Tegoroczna edycja wystartowała 28 stycznia, a kulminacja – trzy dni finałowe z publicznością – odbędzie się w dniach 6–8 lutego. Na miejscu kibice mogą spodziewać się pełnowymiarowego show: sceny turniejowej, oprawy audiowizualnej na poziomie największych światowych eventów oraz atmosfery, z której polska publiczność zasłynęła na całym świecie.



Partnerstwo z drapieżnym charakterem

Jako oficjalny partner wydarzenia, marka Predator podkreśla swoją silną pozycję w ekosystemie profesjonalnego gamingu. Tegoroczna edycja w Krakowie stawia na czystą esencję rywalizacji sportowej. Organizatorzy i partnerzy zrezygnowali z tradycyjnej strefy Expo, by całą uwagę i energię kibiców skupić na Arenie Głównej – tam, gdzie rodzą się legendy i decydują losy tytułów mistrzowskich.



Harmonogram mistrzowskich zmagań

Weekend w Tauron Arenie to trzydniowy maraton emocji, zaplanowany z precyzją, by stopniować napięcie aż do niedzielnego finału:

- Piątek, 6 lutego – Dzień Ćwierćfinałów To moment weryfikacji. Otwarcie bram Tauron Areny dla publiczności i start fazy pucharowej. Na scenie głównej zobaczymy drużyny, które przebrnęły przez morderczą fazę grupową. Tego dnia poznamy półfinalistów, a przegrani pożegnają się z marzeniami o pucharze.

- Sobota, 7 lutego – Półfinały Dzień, w którym presja sięga zenitu. Cztery najlepsze formacje świata stoczą boje o wejście do Wielkiego Finału. To tutaj decyduje się, kto zagra o pełną pulę, a kto obejdzie się smakiem. Sobota to gwarancja najbardziej zaciętych pojedynków i taktycznych szachów na najwyższym poziomie.

- Niedziela, 8 lutego – Wielki Finał, to zwieńczenie krakowskiego święta esportu. Dwie najlepsze drużyny turnieju staną naprzeciw siebie w ostatecznym starciu. Przed samym meczem przewidziana jest ceremonia otwarcia, a po ostatnim strzale – koronacja mistrzów IEM Predator Kraków 2026 i wzniesienie trofeum przy aplauzie tysięcy kibiców.



IEM Predator Kraków 2026 to coś więcej niż turniej – to przede wszystkim przedstawienie siły polskiej społeczności gamingowej. Choć bilety na kluczowe sektory zniknęły w błyskawicznym tempie, organizatorzy zadbali o to, by nikt nie przegapił decydujących momentów. Transmisja z wydarzenia dotrze do milionów widzów na całym świecie, oferując realizację na najwyższym poziomie technologicznym, wspieraną eksperckim komentarzem i analizami.



Niezależnie od tego, czy będziesz na trybunach Tauron Areny, czy przed ekranem monitora – ten weekend zapisze się w historii. Kraków debiutuje w wielkim stylu, a marka Predator podkreśla, że będzie to debiut głośny, dynamiczny i pełen sportowej pasji.









źródło: Info Prasowe - ACER