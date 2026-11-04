INFTYLAB M Mouse – ergonomiczna mysz z gestami systemu macOS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

INFTYLAB - stworzona przez firmę BenQ - nowa marka akcesoriów dla użytkowników komputerów Mac prezentuje M Mouse – ergonomiczną mysz zaprojektowaną z myślą o obsłudze gestów systemu macOS. Jej konstrukcja odwzorowuje wrażenia znane z gładzików (trackpadów) Apple, zapewniając jednocześnie wysoki komfort i optymalizację pod kątem długotrwałego użytkowania, który potwierdziły ultradźwiękowe badania zmęczenia mięśni. M Mouse została również wyróżniona nagrodą iF Design Award 2026. Choć mysz Apple Magic Mouse słynie z doskonałej integracji z systemem macOS, to dla profesjonalistów pracujących przez wiele godzin kluczowy jest również komfort. Projekt M Mouse powstał w oparciu o spostrzeżenie zespołu INFTYLAB Ergo Lab: aby ograniczyć zmęczenie dłoni użytkownicy w trakcie pracy podświadomie zmieniają sposób trzymania myszy.







Zamiast projektować urządzenie pod jeden konkretny chwyt, M Mouse oferuje punkty podparcia dla całej dłoni, opuszków oraz palców, co ułatwia wykonywanie różnorodnych gestów. Centralny łuk odzwierciedla naturalne ułożenie dłoni w spoczynku, a boczne wyżłobienia zapewniają stabilne oparcie dla kciuka oraz palca serdecznego, na przykład podczas przeciągania elementów na ekranie. Analizując dostępne na rynku myszy ergonomiczne, zespół INFTYLAB stwierdził, że większość z nich jest zbyt duża i ciężka. M Mouse zaprojektowano z myślą o mniejszych dłoniach – urządzenie waży zaledwie 85 gramów, a jego ergonomiczna struktura została zweryfikowana za pomocą testów ultradźwiękowych, co gwarantuje wygodę nawet podczas wielogodzinnej pracy.



Mysz M Mouse stworzył zespół, dla którego estetyka Apple stanowi ważny punkt odniesienia: zamiast ostrych, kanciastych kształtów typowych dla wielu ergonomicznych myszy, postawiono na płynne, łagodne linie. Wykorzystanie półprzezroczystej, matowej powłoki nałożonej na tworzywo w odcieniu ciepłej bieli nadaje urządzeniu wyrafinowaną głębię. Całość dopełnia precyzyjne, metalowe kółko przewijania, dzięki czemu ergonomia łączy się tu z eleganckim wzornictwem.



Gesty znane z gładzików Apple – teraz w myszy

Dla użytkowników komputerów Mac, przyzwyczajonych do obsługi za pomocą Magic Mouse lub gładzika, przejście na tradycyjną mysz zazwyczaj oznacza rezygnację z dobrze znanych gestów. M Mouse całkowicie rozwiązuje ten problem. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu INFTYLAB Glide, użytkownicy mogą odtworzyć płynność przewijania znaną z gładzików Apple, w tym naturalne przyspieszenie i zwalnianie ruchu. Popularne gesty systemu macOS – takie jak przesuwanie czterema palcami w celu przełączania pulpitów, wyświetlania pulpitu czy nawigacji po stronach w przeglądarce – można obsługiwać za pomocą konfigurowalnych skrótów myszy. Często używane funkcje można przypisać do menu szybkiego dostępu, wywoływanego jednym kliknięciem.



Niezależnie od tego, czy zajmujesz się projektowaniem, edycją dokumentów czy pracą wielozadaniową, wszystko masz pod ręką – bez konieczności odrywania dłoni od myszy. M Mouse to nie tylko urządzenie współpracujące z komputerami Mac; to narzędzie zwiększające produktywność, zaprojektowane z myślą o specyfice pracy w środowisku macOS.



Ustawienia zapisane w pamięci M Mouse – pracuj, gdzie chcesz

M Mouse wyposażono w wewnętrzną pamięć, w której przechowywane są skonfigurowane skróty. Dzięki temu działają one na każdym komputerze Mac bez konieczności ponownej konfiguracji. Ustawienia można wprowadzić za pomocą dedykowanego oprogramowania lub interfejsu przeglądarkowego – co jest szczególnie przydatne w środowiskach korporacyjnych, gdzie instalacja zewnętrznego oprogramowania może być ograniczona. M Mouse oferuje trzy tryby łączności: Bluetooth, przewodowy (przez USB-C) oraz bezprzewodowy 2,4 GHz. Rozdzielczość do 6000 DPI zapewnia precyzyjną kontrolę nawet na ekranach o wysokiej rozdzielczości. Jedno ładowanie wystarcza nawet na 90 dni pracy.



Szczegółowe informacje na temat dostępności oraz cen, będzie można znaleźć na stronie internetowej M Mouse, w witrynie INFTYLAB oraz u wybranych sprzedawców internetowych.





























źródło: Info Prasowe - BENQ