INNO3D - nowy sposób zasilania kart graficznych GeForce z serii RTX 40

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Wielu entuzjastów PC od lat zmaga się z problematycznym ułożeniem przewodów zasilających we wnętrzu obudowy. Firma INNO3D postanowiła nieco uprościć tę kwestię i zaprezentowała nowy sposób zasilania kart graficznych GeForce z serii RTX 40. Firma INNO3D zaproponowała przeniesienie złącza zasilania 8-pin w głąb karty graficznej, tak, by gniazdo znalazło się w środkowej części radiatora. Takie rozwiązanie ma zapewnić nie tylko łatwiejsze prowadzenie przewodu zasilającego, ale również uzyskanie bardziej estetycznego wnętrza niestandardowych konfiguracji PC. Przewiduje się, że wdrożenie tego systemu zasilania kart graficznych utoruje drogę do jego popularyzacji.







Rozwiązanie ma trafić do nadchodzących układów INNO3D GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti i RTX 4060 Twin X2 / OC White Edition. Jednostki te mają posiadać pojedyncze złącze zasilania 8-pin oraz częściowo zdejmowalny backplate, który ma umożliwić użytkownikom podpięcie przewodu. Co więcej, producent deklaruje, że jednostki White Edition otrzymają dodatkowe białe kable zasilające, dzięki którym całość w obudowie ma wyglądać jeszcze efektowniej.



Producent nie zdradził jeszcze, kiedy nowe karty graficzne GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti i RTX 4060 trafią do sprzedaży. Spekuluje się już, że podobne rozwiązania mogą zostać niebawem zaprezentowane przez inne firmy. Ponadto INNO3D wyraża przekonanie, że przyjmując koncepcję ukrytych kabli zasilających demonstruje swoje zaangażowanie w pozostawaniu w czołówce innowatorów branży.

























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia