INNO3D AGS-6220V2 — potężny serwer GPU 6U dla AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że klasyczne stacje robocze nie zawsze są już wystarczające. Z myślą o bardziej wymagających zastosowaniach INNO3D przygotowało więc serwer AGS-6220V2 w formacie 6U Rack Mount. Sercem AGS-6220V2 jest dwuprocesorowa platforma oparta na układach Intel Xeon Scalable 5. generacji i gniazdach LGA4677. Płyta główna ma tu 32 sloty dla modułów DDR5 RDIMM lub MRDIMM, a każdy z procesorów może korzystać z ośmiokanałowego kontrolera pamięci. Duży nacisk położono również na obsługę akceleratorów. Do dyspozycji oddano osiem pełnowymiarowych złączy PCIe 5.0 x16 połączonych bezpośrednio z procesorami, a jedną z przewidzianych konfiguracji jest zestaw wykorzystujący karty NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.







Na froncie serwera umieszczono natomiast 12 zatok na 2.5-calowe nośniki, z czego osiem przeznaczono dla dysków SATA, a cztery mogą obsługiwać SSD NVMe PCIe 4.0. Dodatkowo na płycie znalazło się gniazdo M.2 NVMe, a całość uzupełnia obsługa macierzy Intel SATA RAID 0, 1, 5 i 10 oraz technologii VROC. Za chłodzenie odpowiada tutaj zestaw 16 wentylatorów z możliwością wymiany podczas pracy, natomiast zasilanie realizowane jest przez cztery moduły CRPS o mocy 2700 W każdy i sprawności 80 Plus Titanium. Jednostki pracują w układzie 3+1, dzięki czemu system może zachować ciągłość działania również w przypadku awarii jednego z zasilaczy.



AGS-6220V2 przygotowano nie tylko do trenowania i obsługi modeli AI, ale również do pracy w centrum danych. Moduł OCP 3.0 zapewnia dwa porty sieciowe 25 GbE, natomiast osobne złącze 1 GbE przeznaczono do obsługi BMC i zdalnego zarządzania serwerem. Przedni panel serwera wyróżnia się natomiast dwoma portami USB 3.2 Gen 1 typu A, wyjściem VGA oraz przyciskami UID i Reset. Cała obudowa ma wymiary 90 x 43.8 x 26.4 cm i zajmuje sześć jednostek w standardowej szafie rack.





















źródło: Info Prasowe - Entrymedia