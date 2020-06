Icy Dock EZConvert MB882SP-1S-2B konwerter dysku 2,5’’ do 3,5’’

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Icy Dock EZConvert MB882SP-1S-2B to adapter pozwalający przekonwertować dysk 2,5", aby mieścił się w kieszeni 3,5". MB882SP-1S-2B to przeprojektowany model MB882SP-1S-1B. Nowa wersja wyróżnia się lekkością i świetnym stosunkiem jakości do ceny. cy Dock MB882SP-1S-2B pozwala na konwertowanie 2,5-calowych dysków HDD i SSD SATA I/II na dysk wielkości 3,5". Z myślą o odpowiednim przepływie powietrza w adapterze zastosowano wiele otworów. Pozwala to utrzymać napędy w odpowiedniej temperaturze.

Icy Dock EZConvert jest przeznaczony m.in. dla graczy i innych zaawansowanych użytkowników, którzy oczekują od swoich komputerów wyższej prędkości. Można ją osiągnąć dzięki instalacji dysku SSD za pomocą konwertera w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się dysk twardy.



Uniwersalne otwory montażowe pozwalają na dopasowanie adaptera do większości standardowych obudów PC.











Źródło: Informacja prasowa