Icy Dock FlexiDOCK MB021VP-B - stacja dokująca dla dysków SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Icy Dock FlexiDOCK MB021VP-B, to kompaktowa stacja dokująca U.2 NVMe PCIe 3.0/4.0 SSD. Dzięki zastosowaniu złącza SFF-8654 osiąga ona prędkość przesyłu danych do 64 Gbps. MB021VP-B montowana jest w pojedynczej zewnętrznej zatoce 3,5" (np. zamiast stacji dyskietek) i umożliwia dokowanie dysków bez konieczności stosowania narzędzi czy zewnętrznych tacek. Takie rozwiązanie oznacza możliwość zmiany nośnika bez konieczności wyłączania komputera czy otwierania jego obudowy. Otwarta konstrukcja MB021VP-B umożliwia błyskawiczną podmianę nośników U.2 NVMe SSD. Po zainstalowaniu dysku w zatoce zewnętrzny przycisk wysuwa się, a znajdująca się na nim kontrolka LED zapala się informując o jego gotowości do użycia.







Zastosowanie specjalnych wypustek prowadzących ułatwia poprawny i bezpieczny montaż dysku w zatoce niezależnie od ich grubości. Prowadnice boczne naprowadzają dysk na złącze danych, a ruchome klapki kompensują różnice w rozmiarze dysku 7 mm i 15 mm. Aby umożliwić pełne wykorzystanie szybkości dysków U.2 NVMe PCIe 4.0x4 SSD MB021VP-B wyposażony został w złącze SFF-8654 umożliwiające przesył danych z prędkością do 64 Gbps przy jednoczesnej kompatybilności wstecznej z U.2 NVMe PCIe 3.0 x4 SSD.



MB021VP-B posiada przesuwny przełącznik zasilania umożliwiający pełną kontrolę nad stacją dokującą i zainstalowanym w niej dyskiem. Wyłączenie adaptera, gdy nie jest używany, oznacza nie tylko redukcję zużycia prądu, ale też stanowi ochronę danych przed cyberatakami. Slot dyskowy wyposażony został w automatyczne uchylne drzwiczki. Stanowią one doskonałą ochronę przed kurzem i zanieczyszczeniami mogącymi dostać się do wnętrza zatoki.



Wytrzymała, metalowa konstrukcja chroni dysk przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego. Przemyślane rozmieszczenie otworów wentylacyjnych umożliwia pasywne odprowadzanie nadmiaru energii cieplnej z pracującego dysku zapewniając tym samym bezpieczną temperaturę pracy. Zarówno złącze danych, jak i zasilania wspierają zatrzaski zabezpieczające przed przypadkowym odpięciem.

























Źródło: Info Prasowe / Icy Dock