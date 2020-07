Icy Dock MB861U31-1M2B - zewnętrzna kieszeń na SSD M.2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kieszeń dyskowa ICYNano MB861U31-1M2B USB 3.2 Gen 2 10Gb/s dzięki zastosowaniu systemu montażu beznarzędziowego pozwala na błyskawiczną transformację dysku SSD M.2 NVMe PCIe w przenośny magazyn danych. Unikatowa konstrukcja obudowy umożliwia szybką instalację dysku M.2 o dowolnej długości przy pomocy dopasowanego adaptera. Połączenie długiego dysku SSD typu 22110 z szybkim interfejsem USB 3.2 gen 2 o przepustowości do 10 Gb/s z kieszenią ICYNano stanowi doskonałe narzędzie zarówno do obróbki video jak i codziennego transferu danych







Zastosowany w obudowie ICYNano przesuwny adapter umożliwia łatwą i szybką podmianę dysku niezależnie od jego rozmiaru w granicach kompatybilności (M.2 NVMe SSD 2230, 2242 ,2260 ,2280 i 22110).



Dzięki kompatybilności ze standardem M.2 NVMe SSD 22110 (110mm) kieszeń ICYNano pozwala użytkownikom profesjonalnym na zastosowanie najwydajniejszych dysków cechujących się wyższą niezawodnością i niższymi czasami odczytu. Są to parametry niezbędne wszędzie tam gdzie liczy się zarówno bezpieczeństwo przechowywanych danych jak i bezkompromisowa wydajność.



Dyski M.2 NVMe SSD znane są z problemów z przegrzewaniem się prowadzącym do automatycznego ograniczenia ich wydajności. Z tego powodu niezbędne jest należyte chłodzenie - aby je zapewnić produkt został wyposażony w wysokowydajny aluminiowy radiator wbudowany w ściankę obudowy. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości termopadów skutecznie odprowadza on nadmiar ciepła niezależnie od obciążenia pracującego dysku.



Obudowa ICYNano dostarczana jest zarówno z kablem USB C-C jak i C-A które łączą najwyższą wydajność z pełną kompatybilnością z nowoczesnym sprzętem jak i starszymi komputerami posiadającymi jedynie złącza USB A. Kieszeń ICYNano jest wstecznie kompatybilna ze standardami USB 3.2 Gen 1, 3.0 czy 2.0 i nie wymaga instalacji żadnych sterowników - urządzenie spełnia kryteria systemu plug and play.



































Źródło: Info Prasowe / Icy Dock