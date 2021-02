Iga Świątek ambasadorką Xiaomi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jedna z najmłodszych i jednocześnie najbardziej uznanych polskich tenisistek – Iga Świątek współpracuje z Xiaomi. Będzie ambasadorką marki. Dla fanów Xiaomi to doskonała wiadomość – będą mieli możliwość spojrzenia za kulisy przygotowań, porozmawiania z Igą czy oglądania jej sukcesów z „pierwszego rzędu”. „Cieszę się, że będę z Wami. Wiecie, że moją pasją jest tenis i chcę Wam pokazać, jak sport może rozwijać i zmieniać życie. Chcę podzielić się z fanami Xiaomi tym, co robię, jak się przygotowuję, i jak gram. Może zaszczepię w Was pasję do tego wspaniałego sportu. Już czuję Wasze wsparcie. Do zobaczenia na pokładzie Xiaomi!” – tak powitała Iga Świątek fanów Xiaomi.









Źródło: Info Prasowe / Xiaomi