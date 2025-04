Infinix - nowe, bezprzewodowe słuchawki XBuds 3 Loop

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty akcesoriów Infinix dołączyły nowe bezprzewodowe słuchawki XBuds 3 Loop, których czas działania z etui ładującym wynosi nawet do 36 godzin. Obecnie akcesoria Infinix są dostępne w obniżonych cenach. Można je teraz kupić nie tylko online, ale również stacjonarnie w największych sieciach handlowych. Słuchawki Infinix XBuds 3 Loop są wyposażone w cztery mikrofony z redukcją szumów otoczenia AI, które dobrze wychwytują głos nawet w hałaśliwym otoczeniu. Zastosowana w nich konstrukcja Open Ear sprawia, że uszy pozostają całkowicie odsłonięte, zapewniając bezpieczeństwo np. podczas biegania. Słuchawki są wodoszczelne, spełniają normę IPX4. Żywotna bateria umożliwia działanie słuchawek z etui do 36 godzin i do 12 godzin w przypadku samych słuchawek.







Wybrane smartfony Infinix i smartwatche Infinix XWatch 3 Plus oraz Infinix XWatch 1 można kupić w zestawach z wybranymi akcesoriami Infinix z rabatem w wysokości do 50%. Część akcesoriów jest też obecnie dostępna w cenach sugerowanych obniżonych nawet o 38%.



Akcesoria Infinix są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix i największych sieciach handlowych, od teraz również stacjonarnie.

























źródło: Info Prasowe - Infinix