Infinix - transformacja kolorów obudowy i nowe technologie ładowania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent smartfonów Infinix zaprezentował na targach CES 2024 swoją najnowszą technologię E-Color Shift, która umożliwia zmianę kolorów obudowy smartfona bez zużywania energii i koncepcyjne technologie ładowania, które koncentrują się na rozwoju funkcji ładowania bezprzewodowego oraz zwiększaniu efektywności baterii w ekstremalnych temperaturach. Technologia E-Color Shift otrzymała podczas targów nagrodę Omdia Innovation Award w kategorii „Technologie audio, komunikacja mobilna i sprzęt do rozrywki domowej”. E-Color Shift rewolucjonizuje możliwości personalizacji smartfonów dzięki technologii E Ink Prism 3, wykorzystującej mikrostruktury, w ramach których kolorowe cząsteczki przenoszą ładunki dodatnie i ujemne.







Poprzez zastosowanie różnych napięć pole elektryczne mikrostruktury zmienia się, a odpowiednie cząsteczki koloru poruszają się i wyświetlają pożądane barwy. Pozwala to dowolnie zmieniać „skórki” na obudowie smartfona bez zużywania energii.



W Infinix angażujemy się w tworzenie rozwiązań zorientowanych na użytkowników z pokolenia Z na całym świecie. Rozwijamy coraz większe możliwości personalizacji smartfonów z pomocą nakładki na oprogramowanie pozwalającej na stworzenie na obudowie urządzenia do 60 obszarów, z których każdy może mieć inny kolor. Użytkownicy mogą również personalizować tylną obudowę urządzenia poprzez wyświetlanie na niej godziny, informacji o nastroju czy innych funkcji. Pozwoli to im wyrażać swoją indywidualność i przekazywać istotne informacje z pomocą wyjątkowych projektów obudowy wykraczających poza podstawowe zmiany kolorów. Doda to ich urządzeniom oryginalności - mówi Liang Zhang, zastępca dyrektora generalnego Infinix.



Nowe możliwości ładowania i wydajność w każdych warunkach

Podczas CES 2024 Infinix zaprezentował również technologie AirCharge oraz Extreme-Temp Battery. Technologia AirCharge wykorzystuje innowacyjny wielocewkowy rezonans magnetyczny i algorytmy adaptacyjne, umożliwiając bezprzewodowe ładowanie w odległości do 20 centymetrów i pod kątem 60 stopni od podstawki ładującej. Pozwala na ładowanie z mocą do 7.5 W i działa na bezpiecznej dla użytkowników, niskiej częstotliwości poniżej 6.78 MHz. W rozwiązaniu zastosowano obwód rezonansowy i ochrony przed przepięciami (OVP).



Innowacyjna bateria Extreme-Temp Battery, opracowana we współpracy z wiodącymi w branży dostawcami technologii, wykorzystująca biomimetyczny elektrolit i technologię fuzji półprzewodnikowej, działa płynnie i umożliwia ładowanie nawet w ekstremalnych temperaturach od -40°C do +60°C. To rozwiązanie jest odpowiedzią na problem zamarzania jonów litowych w standardowych bateriach.

























Źródło: Info Prasowe - Infinix