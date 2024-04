Infinix NOTE 40 oraz NOTE 40 Pro z bezprzewodowym ładowaniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do sprzedaży w Polsce trafiły dwa nowe smartfony Infinix z serii NOTE 40, wyposażone w udoskonaloną technologię inteligentnego, przewodowego i bezprzewodowego ładowania All-Round FastCharge 2.0 oraz dźwięk dostrojony przez JBL. Oba modele zostały wyposażone w funkcję ładowania bezprzewodowego o mocy do 20 W. Wyżej wymienione są częścią technologii Infinix All-Round FastCharge 2.0, zasilaną przez autorski chipset marki Cheetah X1, która pozwala nie tylko szybko ładować telefony (50% baterii w 16 minut w NOTE 40 Pro, w 19 minut w Note 40), lecz także chroni baterię, umożliwia ładowanie zwrotne, inteligentne ładowanie nocą, w temperaturach do -20°C czy wieloprotokołowe.







Daje ponadto możliwość ładowania obejściowego (Bypass Charging 2.0), która umożliwia bezpośrednie zasilanie płyty głównej z pominięciem baterii w momencie kiedy telefon jest podłączony do ładowarki przewodowej, co zapobiega przegrzaniu urządzenia podczas gry lub oglądania filmów.



Smartfony są sprzedawane w zestawie z kompletem akcesoriów:

• ładowarką z kablem obsługującą maksymalną moc ładowania danego modelu oraz protokół PD3.0, co umożliwia ładowanie za jej pomocą również innych urządzeń,

• szkłem hartowanym na ekran,

• słuchawkami przewodowymi,

• etui MagCase, umożliwiającym wygodne przyczepienie smartfona do ładowarki magnetycznej.



Oba smartfony są dostępne w kolorze złotym (Titan Gold), oprócz tego NOTE 40 Pro można kupić też w wersji z obudową pokrytą zieloną imitacją skóry (Vintage Green), a NOTE 40 Pro w wersji w kolorze czarnym (Obsidian Black).



NOTE 40 i NOTE 40 Pro są wyposażone w wyświetlacze AMOLED FHD+ o rozdzielczości 1080 Mpx, szczytowej jasności 1300 nitów i z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Są chronione szkłem Corning® Gorilla® Glass. Dysponują aparatami głównymi 108 Mpx z trzykrotnym bezstratnym zoomem oraz aparatami do selfie 32 Mpx, a NOTE 40 Pro również stabilizacją obrazu. W złotych wersjach kolorystycznych na wyspie aparatów umieszczono diodę Infinix Active Halo, której pulsowanie, w zależności od ustawień, informuje np. o przychodzących połączeniach i powiadomieniach, odtwarzaniu muzyki czy ładowaniu urządzenia.



Smartfony Infinix NOTE 40 Pro w sugerowanej cenie od 1496 PLN oraz NOTE 40 w sugerowanej cenie od 1196 PLN są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix i największych sieciach handlowych. W specjalnej ofercie można do nich dokupić magnetyczną ładowarkę bezprzewodową Infinix MagCharge 15 W za 1 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Infinix