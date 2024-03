Infinix NOTE 40 z autorskim chipsetem Cheetah X1 i dźwiękiem od JBL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent smartfonów Infinix zapowiedział premierę serii NOTE 40, wyposażonej w nową generację technologii ładowania All-Round FastCharge 2.0. Podstawą jej działania będzie pierwszy autorski chipset Infinix Cheetah X1. Infinix poinformował również o przedłużeniu partnerstwa z marką JBL. Technologia All-Round FastCharge 2.0 zapewni możliwość ładowania przewodowego do 100 W, ładowania bezprzewodowego, przewodowego i bezprzewodowego ładowania zwrotnego, ładowania obejściowego, inteligentnego ładowania nocą, ładowania w temperaturach do -20°C oraz wieloprotokołowego. Cheetah X1 samodzielnie monitoruje proces zasilania oraz temperaturę urządzenia dzięki wsparciu sztucznej inteligencji i zarządza nimi tak, by zapewnić bezpieczeństwo i jak najdłuższą żywotność baterii. Infinix znacząco zmniejszył rozmiar układu scalonego, czyniąc go jednym z najmniejszych dostępnych na rynku.







Podwójne głośniki w smartfonach z serii NOTE 40 zostały profesjonalnie dostrojone przez JBL, by zapewnić jednolity, symetryczny dźwięk 360° i zapewniając użytkownikom wciągające wrażenia dźwiękowe. Zastosowanie silikonowych membran o wysokiej odporności i zoptymalizowanie wymiarów wnęk na głośniki poskutkowało wzrostem wydajności basu nawet o 58 proc., co zapewni głębokie i bogate efekty dźwiękowe.



Infinix ogłosił również przedłużenie współpracy z marką JBL, należącą do HARMAN - światowej klasy producenta sprzętu audio. Współpraca Infinix i JBL przy serii NOTE 30 spotkała się z pozytywnym odbiorem, co wskazuje na znaczenie jakości dźwięku dla użytkowników. W serii NOTE 40 skupiliśmy się na optymalizacji struktury głośników i komponentów, integrując zaawansowaną technologię Sound by JBL z wydajnym sprzętem, aby zapewnić użytkownikom bardziej wciągające i doskonałe wrażenia dźwiękowe – powiedział Weiqi Nie, dyrektor ds. produktów w Infinix.



Marka JBL jest zaangażowana w dostarczanie wszechstronnych wrażeń dźwiękowych, co doskonale pasuje do wizji Infinix. Pogłębiamy naszą współpracę nad serią NOTE, badając nowe technologie, aby zapewnić lepszą jakość dźwięku konsumentom na całym świecie w ramach Sound by JBL – skomentował Roumu Hu, wiceprezes i dyrektor generalny HARMAN Embedded Audio, właściciela JBL.



Więcej informacji na temat serii smartfonów Infinix NOTE 40 zostanie ogłoszonych podczas globalnej premiery, która odbędzie się 18 marca o godzinie dziesiątej czasu polskiego.

źródło: Info Prasowe - Infinix