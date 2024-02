Infinix prezentuje nową, koncepcyjną technologię do gier mobilnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent smartfonów Infinix zaprezentował swoją najnowszą koncepcyjną technologię do gier mobilnych, wyróżniającą się wysoką wydajnością dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 9300, nowemu systemowi CoolMax od Infinix, oraz zarządzaniu zasobami przez sztuczną inteligencję. Najnowszą technologię Infinix wyróżnia duża moc obliczeniowa, co potwierdza wynik w teście AnTuTu na poziomie 2215639 punktów. Jest to możliwe dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 9300 oraz wydajnemu procesorowi graficznemu Pixelworks. Rozwiązanie pozwala uzyskać rekordową częstotliwość odświeżania do 180 Hz przy rozdzielczości FHD+.







CoolMax - pierwszy na rynku półprzewodnikowy system chłodzenia powietrzem

Najnowszy smartfon Infinix korzysta z pionierskiego systemu CoolMax, który wykorzystuje chłodzenie termoelektryczne (TEC) i efekt Peltiera do skutecznej regulacji temperatury i rozpraszania ciepła. To nowy standard w branży, zapewniający optymalną wydajność, niezależnie od temperatury otoczenia. Obniżając temperaturę nawet o 10 stopni Celsjusza, system CoolMax optymalizuje działanie urządzenia bez uszczerbku dla ogólnej wydajności systemu.



Wsparcie AI

Algorytm sztucznej inteligencji Infinix dostosowuje wykorzystanie procesora w różnych sytuacjach, przypisując zadania do najmocniejszego rdzenia, aby uzyskać wysoką wydajność graficzną i oszczędzać energię poprzez wykorzystanie mniejszych rdzeni do zadań mniej wymagających wizualnie.



Pierwszy flagowy dwurdzeniowy smartfon do gier od Infinix

Infinix ogłosił również plan wprowadzenia na rynek swojego pierwszego, flagowego dwurdzeniowego smartfona do gier jeszcze w 2024 r. Będzie on oferował wysoką wydajność, zapewniając doskonałe i wciągające wrażenia podczas mobilnych rozgrywek.



Wcześniej w tym roku Infinix zaprezentował kilka swoich autorskich technologii, przesuwających granicę innowacyjności w branży mobilnej:

• E-Color Shift, która umożliwia zmianę kolorów obudowy smartfona bez zużywania energii,

• AirCharge, umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie w odległości do 20 centymetrów i pod kątem 60 stopni od podstawki ładującej,

• baterię Extreme-Temp Battery, pierwszą w branży technologię do obsługi ładowania w skrajnych temperaturach, sięgających nawet minus 40 stopni Celsjusza. Podobna technologia zostanie zastosowana w nadchodzącym urządzeniu marki, pierwszym w swojej klasie zdolnym do ładowania w ekstremalnych warunkach pogodowych.











Źródło: Info Prasowe - Infinix