Infinix rozpoczyna sprzedaż smartfonów w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Infinix Mobile rozpoczyna swoją ekspansję w Europie, debiutując na rynkach polskim rumuńskim oraz czeskim, wprowadzając pierwsze modele ze swojego portfolio. W sprzedaży są już smartfony, m.in. z serii HOT. Wyróżniają się oryginalnym designem, wydajnymi podzespołami, pojemną baterią i dobrymi aparatami fotograficznymi. Premierowe modele HOT 11S NFC i HOT 11 są dostępne w cenie od 899 złotych w zależności od modelu oraz pamięci. Smartfony można kupić w największych sieciach sprzedaży. W ramach serii HOT w Polsce są dostępne 3 modele: HOT 12i, HOT 11 i HOT 11S NFC w różnych wariantach pamięci. Wszystkie telefony Inifinix są wyposażone w gniazdko słuchawkowe. W aktualnej ofercie jest również model Smart 6 HD. Nowe smartfony zostały wyposażone w aparaty zaprojektowane z myślą o robieniu świetnej jakości zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych, również wieczorem i w nocy.







Model HOT 11S NFC został wyposażony w procesor MediaTek Helio G88 oraz wyjątkowo duży w swojej kategorii, 6.78-calowy wyświetlacz FHD+, wykonany w technologii IPS z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Z kolei pojemna bateria 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 18W pozwala zwiększyć poziom naładowania baterii o 50 proc. w 50 minut. Smartfon działa w oparciu o system operacyjny XOS 7.6, stworzony przez Infinix na bazie Androdia. Moduł NFC daje możliwość płatności zbliżeniowych.



Model HOT 11S NFC można kupić w cenie od 949 PLN, w zależności od pojemności pamięci.



Specyfikacja HOT 11S NFC:

• Procesor MediaTek Helio G88

• Wyświetlacz 6.78 cala, FHD+, 90Hz (typu punch-hole)

• USB-C ze wsparciem dla Super Charge 18W

• Potrójny aparat 50 MPx F 1.6

• Podwójne głośniki DTS (podwójne głośniki stereo)

• Bateria o pojemności 5000 mAh z technologią Power Marathon

• XOS 7.6

• NFC

• LTE Cat. 4

• gniazdo słuchawkowe





Z kolei model HOT 11 wyróżnia wyjątkowo pojemna bateria 6000 mAh oraz duży w swojej kategorii ekran o przekątnej 6,82 cala. Za HOT 11 zapłacimy od 899 PLN w zależności od pojemności pamięci. Twórcy nowych smartfonów położyli duży nacisk na design dopasowany do młodych ludzi. Obecnie modele HOT 11S NFC i HOT 11 są dostępne w kolorze Polar Black. Oprócz tego model HOT 11S NFC jest dostępny w kolorze Green Wave, a HOT 11 w Turquosie Cyan i Exploratory Blue. Model HOT 12i można kupić w wariantach kolorystycznych Horizon Blue oraz Racing Black, a Smart 6 HD w Force Black.



Wysoka jakość fotografii i aplikacja WeZone

Zarówno HOT 11S NFC jak i HOT 11 posiadają potrójny obiektyw 50 MPx z szeroką przysłoną F1.6. Z przodu jednego i drugiego modelu umieszczono szerokokątny aparat 8 MPx do zdjęć typu selfie, który współpracuje z podwójną diodą oświetleniową do zdjęć wieczorem i w nocy. Oba modele są wyposażone w aplikację WeZone, która pozwala posiadaczom smartfonów Infinix grać w wieloosobowe gry bez dostępu do sieci - zastosowane do tego celu rozwiązanie wykorzystuje hotspot.



Duża pojemność i szybkie ładowanie baterii

Wydajna bateria smartfonów umożliwia długą pracę i szybkie ładowanie. Zastosowana w nich technologia Power Marathon pozwala na 25 proc. dłuższą pracę baterii w trybie awaryjnym, czyli dodatkowe 2 godziny połączeń przy 5 proc. zużyciu mocy baterii, zwiększając w ten sposób komfort i bezpieczeństwo użytkowników.



Najnowocześniejsze technologie w Inifnix

Produkty Infinix wyposażone są w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, m.in. szybkie ładowanie, wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości czy zaawansowane aparaty wyposażone w AI. Marka rozwija technologię superszybkiego ładowania i w drugiej połowie roku planuje zaprezentować technologię 180W Thunder Charge, która pozwoli naładować baterię o pojemności 4500 mAh do 50 proc. w zaledwie 4 minuty.



Obsługę serwisową urządzeń Infinix w Polsce zapewnia S.B.E. Polska, polsko-francuska firma operująca na rynku serwisowym urządzeń GSM od 23 lat. Współpracuje z wiodącymi producentami telefonów i elektroniki użytkowej.





























Źródło: Info Prasowe / Infinix