Instytut Holenderski wybrał sprzęt AMD i Lenovo do walki z koronawirusem

Nikhef, czyli Narodowy Instytut Holenderski Fizyki Subatomowej przeznaczył swój świeżo zainstalowany klaster obliczeniowy, obecnie w fazie testowej, do działań na rzecz walki z COVID-19. Standardowo używane do obliczeń związanych z fizyką cząstek i fal grawitacyjnych centrum danych w Amsterdamie oferuje swoją moc obliczeniową na rzecz projektu Rosetta@home prowadzonego przez Uniwersytet Waszyngtoński. Systemy Lenovo ThinkSystem SR655 zostały już zainstalowane w celu przygotowania klastra na strumienie danych pochodzące z CERN, czyli Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych, gdzie Wielki Zderzacz Hadronów będzie wkrótce przesyłał 10-krotnie więcej danych niż obecnie.







W zeszłym tygodniu zainstalowano maszyny z ponad 3800 rdzeniami AMD EPYC i 31 TB pamięci RAM. Nikhef obecnie testuje wymaganą infrastrukturę dla przyszłych transferów danych. Te nowe zasoby obliczeniowe będą udostępnione w trakcie tych testów, aby wspomóc badania molekularne nad koronawirusem.



Nowy klaster będzie uzupełniał zapowiedziane rok temu przez Nikhef centrum danych zbudowane z serwerów Dell EMC PowerEdge R6415 z procesorami AMD EPYC. Instytut wspiera tworzenie nowych technologii, w których fizyka cząstek odgrywa kluczową rolę – np. w rozwoju łączności, nawigacji GPS, zaawansowanych sensorów i technik obrazowania medycznego.



To także kolejna z inicjatyw napędzana technologią AMD, która służy walce z obecną epidemią, tak jak niedawno zapowiedziana inicjatywa Lawrence Livermore National Laboratory i Penguin Computing w Stanach Zjednoczonych. System ten także wspiera badania nad koronawirusem.













