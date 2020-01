Intel Core i9-10900K do 30% szybszy od Core i9-9900K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Według najnowszych przecieków do sieci, nadchodzący procesor Intela, model Core i9-10900K będzie nawet do 30% szybszy od obecnie topowego układu Core i9-9900K. Nowość o kodowej nazwie „Comet Lake-S”, wykonano jeszcze w "starym" procesie litograficznym 14 nm na płytce skonstruowanej już pod nowe gniazdo LGA1200 (płyty główne z chipsetem Intel serii 400). i9-10900K wyposażony zostanie w 10 rdzeni / 20-wątków, a jego wartość TDP ma wynosić 125 W. Intel zapowiada, że jego układ będzie szybszy o około 25% w zastosowaniach zmiennoprzecinkowych, a dzięki dodatkowym dwóm rdzeniom wzrosły też wyniki w testach wielowątkowych, jak Cinebench R15 (o 26%) i SYSMark 2014 SE (o 10%). W testach o niskim zastosowaniu ilości rdzeni/wątków, i9-10900K przyśpieszyć ma przez wyższe zegary bazowe oraz zmieniony algorytm automatycznego "podkręcania" (boosting’u).







Intel wprowadza też nową technologię zwiększania prędkości pracy zegara rdzeni o nazwie Thermal Velocity Boost, która może podkręcać częstotliwości taktowania i9-10900K do 5.30 GHz.

















Źródło: TechPowerUP