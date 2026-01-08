Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 28 stycznia rozpoczyna się najbardziej kultowy turniej esportowy dla fanów Counter-Strike’a 2, czyli Intel® Extreme Masters Kraków 2026 (IEM). 24 najlepsze drużyny będą rywalizowały o pulę nagród wynoszącą 1250000 USD, prestiżowe trofeum oraz miejsce w Hall of Heroes. Wśród zawodników zobaczymy reprezentantów Polski w międzynarodowych formacjach. Intel Extreme Masters to wyjątkowe wydarzenie dla fanów Counter-Strike’a w Polsce. W tym roku po raz pierwszy przenosi się z katowickiego Spodka do TAURON Areny Kraków. Nowa lokalizacja najstarszego profesjonalnego cyklu turniejów esportowych pozwoli przyjąć więcej widzów i zapewni jeszcze lepsze wrażenia na żywo. Turniej rozpocznie się 28 stycznia i zgromadzi 24 najlepsze drużyny CS2 na świecie, które będą walczyć o podium aż do wielkiego finału 8 lutego 2026 r.







W tegorocznej edycji turnieju zobaczymy aż 9 polskich zawodników występujących w międzynarodowych drużynach. Kamil „siuhy” Szkaradek oraz Roland „ultimate” Tomkowiak reprezentować będą barwy Team Liquid. Z kolei w składzie FaZe Clan pojawi się Jakub „jcobbb” Pietruszewski, wspierany przez trenera Filipa „NEO” Kubskiego, jedną z ikon polskiej sceny Counter-Strike’a. NEO, Wiktor „Taz” Wojtas pełniący funkcję trenera BC.Game oraz reprezentujący barwy GamerLegion Janusz „snax” Pogorzelski to członkowie legendarnej „Złotej Piątki”.



Do pierwszego etapu IEM Kraków (28–30 stycznia) zakwalifikowało się 16 drużyn, wśród których znalazło się także czterech polskich zawodników:

• G2

• Aurora

• B8

• 3DMAX

• paiN

• Astralis

• Team Liquid - Kamil „siuhy” Szkaradek, Roland „ultimate” Tomkowiak

• Passion UA

• Legacy

• HEROIC

• PARAVISION

• GamerLegion - Janusz „snax” Pogorzelski, Milan „hypex” Polowiec, Adrian „imd” Pieper (trener)

• Ninjas in Pyjamas - Kacper „xKacpersky” Gabara

• BC.Game - Wiktor „Taz” Wojtas (trener)

• FUT

• NRG



Drużyny, które bezpośrednio zakwalifikowały się do drugiego etapu IEM Katowice (31 stycznia – 3 lutego) to:

• Vitality

• FURIA

• Falcons

• MOUZ

• FaZe Clan - Jakub „jcobbb” Pietruszewski, Filipa „NEO” Kubski (trener)

• The MongolZ

• Natus Vincere

• Spirit



Finały Intel Extreme Masters Kraków 2026

Od 6 do 8 lutego odbędzie się faza finałowa, do której awansuje sześć najlepszych drużyn wyłonionych w drugim etapie rozgrywek. Przez trzy dni publiczność zgromadzona w Krakowie będzie śledzić zmagania zespołów wspinających się na szczyt swoich możliwości, rywalizujących o tytuł mistrza Intel® Extreme Masters Kraków 2026 i miejsce w historii tego prestiżowego turnieju.











źródło: Info Prasowe - ESL