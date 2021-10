Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ofercie realme, najszybciej rozwijającego się producenta smartfonów na świecie, jest już dostępna inteligentna kamera realme Smart Cam 360°. Świetnie nadaje się do monitoringu domowego i uzupełnia ofertę urządzeń AiOT wprowadzonych do Polski w 2021 roku, wśród których znajdziemy również: inteligentną żarówkę realme Smart Bulb, wagę realme Smart Scale oraz odkurzacz automatyczny realme TechLife Robot Vacuum. realme Smart Cam 360° wyposażono w podwójne silniki, które pozwalają na swobodne obracanie się kamery we wszystkich kierunkach. Pole widzenia to 110° w pionie oraz niemalże 360° w poziomie.







Dlatego możliwe jest monitorowanie całego pomieszczenia niezależnie od miejsca instalacji kamery. Wysoką jakość nagrań gwarantuje algorytm odpowiedzialny za niwelowanie efektu zniekształceń na krawędziach rejestrowanego obrazu. Zaawansowane oprogramowanie pozwala realme Smart Cam 360° wykryć ruch w pełnym polu widzenia, a także zidentyfikować ludzką postać i odróżnić ją np. od zwierząt domowych. Gdy urządzenie rozpozna intruza, jest w stanie śledzić go w czasie rzeczywistym, aktywując jednocześnie dyskretny alarm w aplikacji mobilnej. Kontrola tego co dzieje się w pomieszczeniu jest dostępna z poziomu smartfona, włącznie z personalizacje powiadomień (np.: wykrycie ruchu, aktywacja dźwiękiem).



Kamera do monitoringu domowego Smart Cam 360° korzysta z uniwersalnej aplikacji realme Link – tej samej, która obsługuje innych urządzenia AIoT od realme. Oprócz obrazu kamera rejestruje również dźwięk i jest wyposażona w głośnik, co otwiera możliwość transmisji dwukierunkowej. Poprzez aplikację mobilną można więc ostrzec intruza, skontaktować się z domownikami lub z odezwać się do pozostawionego w domu zwierzaka.



realme Smart Cam 360° rejestruje obraz w jakości Full HD (1080p). Dzięki zastosowanej technologii WDR jest w stanie uzyskać dobrej jakości wideo także w trudnych warunkach oświetleniowych. Oprogramowanie kamery oferuje zaawansowane algorytmy redukcji szumów, jest też w stanie utrzymać pełnię kolorów rejestrowanego obrazu nawet przy słabym oświetleniu. W zupełnych ciemnościach realme Smart Cam 360° monitoruje otoczenie w podczerwieni – otoczenie jest widoczne w odległości do 10 metrów, co w zupełności wystarcza nawet przy bardzo dużych pomieszczeniach. Urządzenie obsługuje karty pamięci do 128 GB, a nagrania są szyfrowane (format pliku prywatnego). Wspiera również standard kompresji wideo H.265, co pozwala oszczędzić miejsce na nośniku oraz zmniejsza zużycie pasma Wi-Fi przy transmisji na żywo.



realme Smart Cam 360° wyposażona została w zintegrowany wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Pozwala on na wykorzystanie pojedynczej kamery jako repeatera w przypadku łączenia kilku urządzeń w sieć monitoringu domowego. Jest to rozwiązanie skutecznie obniżające koszty, gdyż użytkownik nie musi dokupywać dodatkowych wzmacniaczy sygnału.



W zależności od potrzeb, kamerę można zainstalować w układzie klasycznym lub odwrócić w pionie o 180° (instalacja sufitowa). Waży jedynie 190 gram i została zaprojektowana w minimalistycznym, nowoczesnym stylu, który dopasuje się niemal do każdego wnętrza.



Kamera do monitoringu domowego realme Smart Cam 360° została wyceniona na 229 PLN. Można ją znaleźć w oficjalnych internetowych sklepach marki sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.































Źródło: Info Prasowe / realme