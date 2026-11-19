Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Samsung zapowiada premierę pełnej kolekcji inteligentnych okularów. Urządzenia trafią do sprzedaży 10 grudnia w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Na obu rynkach ruszyła przedsprzedaż. Kolekcja łączy doświadczenie Samsung w projektowaniu urządzeń mobilnych z wzornictwem marek Gentle Monster i Warby Parker. Obie marki przygotowały łącznie 30 wariantów oprawek z myślą o wygodzie i stylu na co dzień. Okulary powstały we współpracy z Google, a wbudowany asystent Gemini zapewnia intuicyjne wsparcie AI bez użycia rąk. Pomaga lepiej rozumieć otoczenie, porozumiewać się w różnych językach i pozostawać w kontakcie bez odrywania uwagi od tego, co dzieje się wokół. Przy projektowaniu urządzenia Samsung uwzględnił komfort zarówno użytkowników, jak i osób w ich otoczeniu. Ustawienia dają użytkownikom kontrolę nad działaniem okularów, a zastosowane zabezpieczenia pomagają chronić prywatność użytkowników i osób w pobliżu.







Dwa podejścia do stylu, wygoda na co dzień

Inteligentne okulary Samsung zaprojektowano z myślą o codziennym noszeniu i różnych gustach. Gentle Monster i Warby Parker przygotowały łącznie 30 wariantów, które różnią się kształtem, kolorem i rozmiarem oprawek oraz wykończeniem soczewek. Każda z marek nadała swojej kolekcji własny charakter. Gentle Monster sięga po odważne, nieoczywiste formy, a Warby Parker stawia na ponadczasowe fasony i subtelne detale. Samsung zmieścił podzespoły potrzebne do działania inteligentnych okularów w smukłych i lekkich oprawkach, zachowując wytrzymałość konstrukcji. Okulary ważą około 41 g i zostały zaprojektowane tak, by wygodnie nosiło się je przez wiele godzin.



Gemini w okularach. Od pytań o otoczenie po tłumaczenia i nawigację

Dzięki wbudowanemu asystentowi Gemini z funkcji okularów można korzystać bez użycia rąk. Użytkownicy mogą zadawać pytania, korzystać ze wskazówek nawigacyjnych i odpowiadać na wiadomości, skupiając się na tym, co robią w danej chwili.

- Poznawanie otoczenia - Użytkownik może zapytać Gemini o to, co widzi, na przykład poprosić o rozpoznanie mijanego zabytku lub dowiedzieć się więcej o danym przedmiocie. Może też kontynuować rozmowę, zadając kolejne pytania.

- Notatki ze spotkań - Podczas spotkania użytkownik może zrobić zdjęcie tablicy, poprosić Gemini o podsumowanie najważniejszych ustaleń i zapisać je bezpośrednio w aplikacji Samsung Notes.

- Tłumaczenie i nawigacja poza domem - Okulary pozwalają przetłumaczyć menu w restauracji lub znaleźć drogę w nieznanym miejscu dzięki wskazówkom krok po kroku z Map Google.

- Rozmowy i wiadomości bez użycia rąk - Okulary mogą automatycznie porządkować powiadomienia według ważności, grupować je i podsumowywać z uwzględnieniem kontekstu, a najważniejsze informacje odczytywać na głos. Użytkownik może też prowadzić rozmowy telefoniczne i odpowiadać głosowo na wiadomości, nawet gdy ma zajęte ręce.



Technologia w lekkiej oprawie

Podzespoły inteligentnych okularów zaprojektowano z myślą o swobodnym korzystaniu z ich funkcji bez użycia rąk. Kamera 12 MP z HDR dostarcza asystentowi Gemini obraz, dzięki któremu może odpowiadać na pytania o to, co widzi użytkownik. Służy również do robienia zdjęć w wysokiej rozdzielczości i nagrywania wyraźnych filmów. Cztery mikrofony ułatwiają rozmowy telefoniczne i korzystanie z poleceń głosowych, a otwarte głośniki pozwalają słuchać dźwięku z okularów i nadal słyszeć otoczenie.



Za płynne działanie okularów odpowiada platforma Snapdragon AR1 Gen 16. Okulary działają do dziewięciu godzin na jednym ładowaniu i do 72 godzin przy korzystaniu z w pełni naładowanego etui ładującego. Po połączeniu ze smartfonem Galaxy telefon przejmuje część zadań związanych z przetwarzaniem danych. Samsung dopracował również rozmieszczenie podzespołów, konstrukcję baterii i zarządzanie temperaturą, by połączyć płynne działanie i wytrzymałość z lekką konstrukcją, wygodną w codziennym noszeniu.



Komfort i prywatność użytkowników oraz osób w pobliżu

Od początku prac nad inteligentnymi okularami Samsung brał pod uwagę komfort i prywatność zarówno osób, które je noszą, jak i tych w ich otoczeniu. Dlatego okulary sygnalizują, kiedy kamera rejestruje obraz, a użytkownik może sam zarządzać uprawnieniami aplikacji i swoją aktywnością w Gemini.

- Widoczny sygnał podczas robienia zdjęć i nagrywania - Gdy użytkownik robi zdjęcie lub nagrywa film, który ma trafić do galerii, zewnętrzna dioda LED sygnalizuje pracę kamery. Osoba nosząca okulary widzi w tym samym czasie sygnał świetlny po wewnętrznej stronie oprawki i słyszy powiadomienie dźwiękowe. Wbudowane zabezpieczenia mają blokować rejestrowanie obrazu, jeśli zewnętrzna dioda jest zasłonięta lub działa nieprawidłowo.

- Dźwięk z uwzględnieniem otoczenia - Głośniki o otwartej konstrukcji zaprojektowano tak, aby ograniczać słyszalność odtwarzanego dźwięku dla osób w pobliżu, a jednocześnie pozwalać użytkownikowi słyszeć otoczenie. Podczas rozmów z Gemini Live odgłosy tła, w tym głosy innych osób, są filtrowane, by wspierać ochronę ich prywatności.

- Kontrola nad uprawnieniami i ochrona danych - Użytkownicy mogą zarządzać uprawnieniami poszczególnych aplikacji i swoją aktywnością w Gemini. Obrazy zbierane przez Gemini nie są wykorzystywane do trenowania modeli AI ani do dopasowywania reklam. Gdy użytkownik pyta Gemini o to, co widzi, okulary mają automatycznie zamazywać twarze osób postronnych na obrazie, zanim asystent udzieli odpowiedzi.

- Dostęp dla osób pełnoletnich - Okulary są przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat. Weryfikacja wieku jest wymagana przy aktywacji urządzenia i pobieraniu aplikacji.



Dostępność

Obie kolekcje inteligentnych okularów zadebiutują 10 grudnia 2026 r. w Stanach Zjednoczonych. Tego samego dnia kolekcja Gentle Monster trafi do sprzedaży również w Korei Południowej. Przedsprzedaż obu kolekcji już trwa. Okulary będzie można kupić w salonach i sklepie internetowym Warby Parker oraz w oficjalnym sklepie internetowym Gentle Monster. Od 10 grudnia klienci będą mogli wypróbować okulary w wybranych salonach Samsung.



W Stanach Zjednoczonych ceny okularów Warby Parker będą zaczynać się od 395 USD. Okulary Gentle Monster będą kosztować od 449 do 489 USD, w zależności od modelu.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG